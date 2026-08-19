Τουλάχιστον εννέα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και πολλοί άλλοι τραυματίστηκαν σήμερα εξαιτίας πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε ξενοδοχείο στην Κολκάτα (σ.σ. παλαιότερα Καλκούτα, κατά την ιστορική και επίσημη ονομασία της πρωτεύουσας της ινδικής πολιτείας της Δυτικής Βεγγάλης ως το 2001), ενημέρωσε το Γαλλικό Πρακτορείο αξιωματικός του πυροσβεστικού σώματος.

«Εννέα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε νωρίς σήμερα», είπε ο αξιωματικός, που εκφράστηκε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί καθώς δεν έχει άδεια της ιεραρχίας να κάνει δηλώσεις στον Τύπο.

VIDEO | West Bengal: At least nine people, including a four-year-old child, died and six were injured in an early Wednesday fire at a dingy five-storey building on Mirza Galib Street in central Kolkata that housed several hotels. Visuals from the spot.#KolkataNews… pic.twitter.com/WltyGjXSBM — Press Trust of India (@PTI_News) August 19, 2026

Έξι άνδρες, δύο γυναίκες και ένα παιδί διασώθηκαν και διακομίστηκαν σε νοσοκομείο, σύμφωνα με την ίδια πηγή.