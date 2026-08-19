Η αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους και οι δυνατότητες που δημιουργούνται για την ελληνική οικονομία βρίσκονται στο επίκεντρο του κυβερνητικού σχεδιασμού, την ώρα που αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τη φετινή ΔΕΘ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με αφορμή την πρόωρη αποπληρωμή του δημόσιου χρέους ύψους περίπου 13 δισ. ευρώ μέσα στο 2026, επιχειρεί να αναδείξει τη διαφορετική εικόνα της ελληνικής οικονομίας σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, απαντώντας παράλληλα στην κριτική της αντιπολίτευσης.

Για το Μέγαρο Μαξίμου, η πορεία των δημοσιονομικών αποτελεί ένα από τα βασικά συγκριτικά πλεονεκτήματα της κυβέρνησης. Η επιλογή της σταδιακής μείωσης των υποχρεώσεων του Δημοσίου, όπως υποστηρίζεται, δεν αφορά μόνο τους οικονομικούς δείκτες, αλλά δημιουργεί μεγαλύτερα περιθώρια για πολιτικές που μπορούν να ενισχύσουν το διαθέσιμο εισόδημα και να στηρίξουν την ανάπτυξη.

Ο πρωθυπουργός, αναφερόμενος στην πρόωρη αποπληρωμή, έκανε λόγο για μια εξέλιξη με ιδιαίτερη σημασία για τη χώρα και συνέδεσε τη μείωση του χρέους με την ενίσχυση της εθνικής αξιοπιστίας. «Συνιστά μια από τις πιο ουσιαστικές κατακτήσεις των Ελληνίδων και των Ελλήνων», σημείωσε, υπογραμμίζοντας ότι η οικονομία μπορεί πλέον να εκπέμπει ένα μήνυμα μεγαλύτερης σταθερότητας και προοπτικής.

Την ίδια στιγμή, η κυβέρνηση επιχειρεί να συνδέσει την αποκλιμάκωση του χρέους με τις αποφάσεις που θα ανακοινωθούν στη ΔΕΘ. Η λογική που επικρατεί στο οικονομικό επιτελείο είναι ότι οι όποιες παρεμβάσεις θα πρέπει να χρηματοδοτούνται από τη βελτίωση των δημοσιονομικών επιδόσεων και όχι από νέο δανεισμό.

Στην τελική ευθεία οι αποφάσεις για τη ΔΕΘ

Οι συσκέψεις για την οριστικοποίηση των μέτρων συνεχίζονται με τον πρωθυπουργό να έχει διαρκή ενημέρωση για την πορεία των εσόδων και τα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια. Το συνολικό ύψος του πακέτου αναμένεται να ξεπεράσει το 1,8 δισ. ευρώ, ενώ οι τελικές αποφάσεις θα ληφθούν αφού αποτυπωθούν και τα τελευταία στοιχεία για την πορεία της οικονομίας και τα έσοδα από τον τουρισμό.

Στο κυβερνητικό επιτελείο θέλουν οι παρεμβάσεις να έχουν σαφή επίδραση στο εισόδημα των νοικοκυριών. Για τον λόγο αυτό, στο επίκεντρο βρίσκονται οι συνταξιούχοι, οι αγρότες και οι ελεύθεροι επαγγελματίες, δηλαδή κατηγορίες που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν σημαντικές πιέσεις.

Μεταξύ των προτάσεων που εξετάζονται είναι η ενίσχυση των συνταξιούχων με ποσό που θα μπορούσε να φτάσει ή και να ξεπεράσει τα 400 ευρώ, η περαιτέρω αύξηση των συντάξεων και η οριστική κατάργηση της προσωπικής διαφοράς. Παράλληλα, εξετάζεται νέα μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, ενώ στο τραπέζι παραμένουν πρόσθετες παρεμβάσεις για τη στέγαση.

Στο φορολογικό πεδίο, ένα από τα σενάρια που εξετάζονται αφορά νέα ελάφρυνση μέσω της μείωσης της προκαταβολής φόρου, με το ποσοστό να μπορεί να κινηθεί μεταξύ 50% και 55%, ανάλογα με τις τελικές αποφάσεις.

Παράλληλα, η κυβέρνηση θα αναδείξει με έμφαση στη ΔΕΘ τη βασική διαφορά από τους αντιπάλους της που είναι ότι οι παροχές μπορούν πλέον να προκύπτουν από την ανάπτυξη και τα αυξημένα έσοδα και όχι από την αύξηση του δανεισμού.