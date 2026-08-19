Σήμερα, Τετάρτη 19 Αυγούστου 2026, σύμφωνα με το εορτολόγιο, η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά μεταξύ άλλων τον Άγιο Ανδρέα τον Στρατηλάτη και τους 2.593 Μάρτυρες που, κατά την εκκλησιαστική παράδοση, μαρτύρησαν μαζί του, καθώς και τον Όσιο Θεοφάνη τον νέο και θαυματουργό.

Εορτολόγιο σήμερα: Ποιοι γιορτάζουν στις 19 Αυγούστου

Σύμφωνα με το εορτολόγιο, σήμερα δεν καταγράφονται στα στοιχεία που έχουμε ονόματα με καθιερωμένη ονομαστική εορτή.

Ποιος γιορτάζει αύριο

Αύριο, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν:

Ηλιόδωρος, Ηλιοδώρα, Ελεοδώρα, Έλντα

Θεοχάρης, Θεοχαρούλα, Χαρούλα

Σαμουήλ, Σαμουήλος, Σαμουήλης, Σαμουέλος, Σαμουηλία, Σαμουήλα, Σαμουέλα, Σαμάνθα

Ορέστης, Ορεστιάς, Ορεστία, Ορεστιάδα

Σήμερα η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη των:

Αγίου Ανδρέα του Στρατηλάτη και των 2.593 Μαρτύρων που μαρτύρησαν μαζί του, Οσίου Θεοφάνη του νέου και θαυματουργού, Αγίων Τιμοθέου, Αγαπίου και Θέκλης, Αγίων Ευτυχιανού του στρατιώτη και Στρατηγίου και Οσίου Γενναδίου της Κοστρομά.

Άγιος Ανδρέας ο Στρατηλάτης: Ο αξιωματικός που μαρτύρησε μαζί με χιλιάδες στρατιώτες

Κεντρική μορφή της γιορτής σήμερα, 19 Αυγούστου, είναι ο Άγιος Ανδρέας ο Στρατηλάτης. Η μνήμη του συνδέεται με μία από τις πολυπληθέστερες ομάδες μαρτύρων που αναφέρονται στην εκκλησιαστική παράδοση, καθώς μαζί του τιμώνται 2.593 στρατιώτες.

Ο Ανδρέας παρουσιάζεται στις εκκλησιαστικές πηγές ως αξιωματικός και επικεφαλής στρατιωτικού σώματος. Η παράδοση τοποθετεί τη δράση του στους πρώτους χριστιανικούς αιώνες και τον περιγράφει ως άνθρωπο με σημαντική επιρροή στους στρατιώτες που βρίσκονταν υπό τις διαταγές του.

Σύμφωνα με τη σχετική διήγηση, σε μία δύσκολη στρατιωτική αναμέτρηση ενθάρρυνε τους άνδρες του να επικαλεστούν τον Θεό των χριστιανών. Η νίκη που ακολούθησε αποδόθηκε από την παράδοση στην πίστη τους και αρκετοί από τους στρατιώτες φέρεται να στράφηκαν στη συνέχεια στον χριστιανισμό.

Η εξέλιξη αυτή προκάλεσε, σύμφωνα με το συναξάρι, την αντίδραση της στρατιωτικής διοίκησης. Στάλθηκε δύναμη για να αφοπλίσει τους άνδρες του Ανδρέα, όμως η εκκλησιαστική παράδοση αναφέρει ότι και άλλοι στρατιώτες προσχώρησαν στη νέα πίστη.

Η ιστορία καταλήγει στο μαρτύριο του Ανδρέα και των συντρόφων του. Ο αριθμός των 2.593 μαρτύρων προέρχεται από τη συναξαριστική παράδοση και αποτελεί βασικό στοιχείο της εορτής με την οποία συνδέθηκε το όνομά του.

Ο Άγιος Ανδρέας ο Στρατηλάτης τιμάται κάθε χρόνο στις 19 Αυγούστου. Η αφήγηση για τη ζωή του έχει κυρίως αγιολογικό χαρακτήρα και, όπως συμβαίνει με πολλές μορφές των πρώτων χριστιανικών αιώνων, αρκετές λεπτομέρειες προέρχονται από την εκκλησιαστική παράδοση και όχι από ανεξάρτητες σύγχρονες ιστορικές πηγές.

«Θείας πίστεως, τῇ δυναστείᾳ, προσενήνοχας, ὡς στρατηγέτης»

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Εορτολόγιο Αυγούστου

Δείτε αναλυτικά το εορτολόγιο Αυγούστου και ποιοι γιορτάζουν κάθε μέρα.