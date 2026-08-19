Η πρωτεΐνη έχει εξελιχθεί σε διατροφικό πρωταγωνιστή: περισσότερη πρωτεΐνη στο γιαούρτι, στα σνακ, στα ροφήματα, σχεδόν παντού.

Τώρα, όμως, μια νέα επιστημονική ανασκόπηση θέτει ένα φαινομενικά παράδοξο ερώτημα: μήπως για ορισμένους ανθρώπους και σε ορισμένες φάσεις της ζωής, λιγότερη πρωτεΐνη μπορεί να σημαίνει καλύτερη μεταβολική υγεία και υγιέστερη γήρανση;

Η νέα ανασκόπηση των Bailey A. Knopf και Dudley W. Lamming, που δημοσιεύθηκε στο Cell Press Blue, εξέτασε περισσότερες από 350 μελέτες γύρω από τον περιορισμό πρωτεΐνης και αμινοξέων, τη μεταβολική υγεία και τη μακροζωία. Οι συγγραφείς καταλήγουν ότι σε πολλά πειραματικά μοντέλα ο μέτριος περιορισμός πρωτεΐνης μπορεί να επηρεάζει ευνοϊκά:

τον μεταβολισμό ,

, τη φλεγμονή ,

, τη λειτουργία των μιτοχονδρίων και

μονοπάτια που σχετίζονται με τη γήρανση.

Το κρίσιμο «αλλά»: δεν υπάρχουν σήμερα άμεσες αποδείξεις ότι η μείωση της πρωτεΐνης παρατείνει τη ζωή στους ανθρώπους.

Δεν είναι μόνο η ποσότητα – μετρά και το είδος των αμινοξέων

Η νέα ανασκόπηση δεν εξετάζει απλώς τα συνολικά γραμμάρια πρωτεΐνης. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν συγκεκριμένα αμινοξέα, όπως:

η μεθειονίνη,

η ισολευκίνη και

η βαλίνη.

Προγενέστερη επιστημονική ανασκόπηση για τα αμινοξέα, τη μεταβολική υγεία και τη διάρκεια ζωής είχε ήδη δείξει ότι σε ζωικά μοντέλα ο περιορισμός ορισμένων από αυτά μπορεί να αναπαράγει μέρος των μεταβολικών επιδράσεων μιας δίαιτας χαμηλότερης σε πρωτεΐνη.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η βαλίνη. Πρόσφατη έρευνα σε ποντίκια έδειξε ότι ο περιορισμός της βελτίωσε αρκετούς δείκτες υγείας και αύξησε τη διάμεση διάρκεια ζωής περίπου κατά 23% στα αρσενικά ποντίκια, χωρίς αντίστοιχη παράταση στα θηλυκά. Το ίδιο εργαστήριο έχει καταγράψει τη συγκεκριμένη εργασία στις δημοσιεύσεις του για το 2026.

Αυτό από μόνο του δείχνει πόσο επικίνδυνο είναι να μετατρέψουμε τα αποτελέσματα σε απλή συμβουλή τύπου «κόψτε την πρωτεΐνη για να ζήσετε περισσότερο».

Πώς θα μπορούσε η λιγότερη πρωτεΐνη να επηρεάζει τη γήρανση;

Η βιολογική εξήγηση βρίσκεται στα συστήματα με τα οποία τα κύτταρα «καταλαβαίνουν» αν υπάρχουν άφθονα ή λίγα θρεπτικά συστατικά.

Όταν η πρωτεΐνη και ορισμένα αμινοξέα βρίσκονται σε αφθονία, ενεργοποιούνται μονοπάτια που ευνοούν την ανάπτυξη και τη σύνθεση νέου κυτταρικού υλικού. Αυτό είναι απαραίτητο για τη μυϊκή ανάπτυξη και την αποκατάσταση.

Η χρόνια υπερενεργοποίηση, όμως, ορισμένων από αυτά τα μονοπάτια, όπως εκείνων που σχετίζονται με mTOR, GCN2 και άλλους αισθητήρες θρεπτικών συστατικών, μελετάται εδώ και χρόνια σε σχέση με τη γήρανση.

Η νέα ανασκόπηση στο Cell Press Blue περιγράφει πώς ο περιορισμός πρωτεΐνης μπορεί να μεταβάλει αυτά τα σήματα, να επηρεάσει τη μιτοχονδριακή λειτουργία και να ενισχύσει διαδικασίες κυτταρικής συντήρησης που σχετίζονται με την υγιή γήρανση.

FGF21: μια ορμόνη που μπαίνει στο επίκεντρο

Ένας από τους πρωταγωνιστές είναι η ορμόνη FGF21. Σε πειραματικά μοντέλα, η χαμηλότερη πρόσληψη πρωτεΐνης μπορεί να αυξήσει την FGF21, η οποία εμπλέκεται στη ρύθμιση της ενεργειακής δαπάνης, της γλυκόζης και του μεταβολισμού των λιπιδίων.

Σε ποντίκια, υψηλότερη δραστηριότητα της FGF21 έχει συνδεθεί ακόμη και με σημαντική παράταση της διάρκειας ζωής, περίπου 30% στα αρσενικά και 40% στα θηλυκά σε συγκεκριμένα πειραματικά μοντέλα, όπως συνοψίζει η νέα ανασκόπηση.

Αλλά και εδώ πρόκειται για δεδομένα από ζώα, όχι για απόδειξη ότι ένας άνθρωπος που θα μειώσει την πρωτεΐνη θα ζήσει 30% ή 40% περισσότερο.

Αυτοφαγία και μιτοχόνδρια: η «συντήρηση» των κυττάρων

Ένας ακόμη πιθανός μηχανισμός είναι η αυτοφαγία, η διαδικασία με την οποία τα κύτταρα απομακρύνουν και ανακυκλώνουν φθαρμένα συστατικά.

Η νέα ανασκόπηση υποστηρίζει ότι η τροποποίηση της διαθεσιμότητας πρωτεΐνης και συγκεκριμένων αμινοξέων μπορεί να επηρεάζει:

μηχανισμούς κυτταρικής επιδιόρθωσης,

μιτοχονδριακής λειτουργίας και

οξειδωτικού στρες.

Αυτό ταιριάζει με την ευρύτερη σύγχρονη έρευνα στη διατροφική γεροντολογία, η οποία δείχνει ότι οι επιδράσεις του διατροφικού περιορισμού εξαρτώνται από:

ηλικία,

φύλο,

γενετικό υπόβαθρο,

είδος περιορισμού και

διάρκεια της παρέμβασης.

Στους ανθρώπους, όμως, δεν έχουμε ακόμη απόδειξη παράτασης ζωής

Εδώ βρίσκεται η σημαντικότερη επιστημονική γραμμή άμυνας απέναντι στους εντυπωσιακούς τίτλους. Βραχυχρόνιες ανθρώπινες μελέτες έχουν δείξει ότι αλλαγές στην ποσότητα ή στη σύνθεση των αμινοξέων της διατροφής μπορούν να επηρεάσουν τη γλυκόζη, τη λιπώδη μάζα και άλλους μεταβολικούς δείκτες.

Αυτό, όμως, απέχει πολύ από το να αποδειχθεί ότι ένας άνθρωπος θα ζήσει περισσότερο. Οι ίδιοι οι συγγραφείς της νέας ανασκόπησης υπογραμμίζουν ότι η μετάφραση των πειραματικών δεδομένων σε ανθρώπινες συστάσεις απαιτεί πολύ περισσότερη έρευνα.

Πόση πρωτεΐνη χρειαζόμαστε στην πραγματικότητα;

Δεν ισχύει ως γενικός κανόνας ότι οι διατροφικές οδηγίες για όλους τους ενήλικες συστήνουν 1,2–1,6 g πρωτεΐνης ανά κιλό ημερησίως.

Στην Ευρώπη, η EFSA έχει ορίσει ως Population Reference Intake για υγιείς ενήλικες τα 0,83 g πρωτεΐνης ανά κιλό σωματικού βάρους ημερησίως. Αυτό είναι επίπεδο αναφοράς για τον γενικό υγιή πληθυσμό, όχι ιδανικός στόχος για κάθε άνθρωπο ανεξαρτήτως ηλικίας και δραστηριότητας.

Ένας αθλητής, ένας ηλικιωμένος με κίνδυνο σαρκοπενίας, μια έγκυος ή κάποιος που αναρρώνει από σοβαρή νόσο μπορεί να έχει πολύ διαφορετικές ανάγκες.

Το παράδοξο της τρίτης ηλικίας: όταν η περισσότερη πρωτεΐνη μπορεί να είναι προστατευτική

Εδώ η ιστορία αντιστρέφεται. Καθώς μεγαλώνουμε, χάνουμε σταδιακά μυϊκή μάζα και το σώμα γίνεται λιγότερο αποτελεσματικό στο να χρησιμοποιεί την πρωτεΐνη για μυϊκή πρωτεϊνοσύνθεση.

Γι’ αυτό διεθνείς ομάδες ειδικών προτείνουν για πολλούς υγιείς ηλικιωμένους τουλάχιστον 1,0–1,2 g πρωτεΐνης/kg ημερησίως, υψηλότερα δηλαδή από το γενικό επίπεδο αναφοράς των νεότερων ενηλίκων.

Η PROT-AGE Study Group συνιστά 1,0–1,2 g/kg για τους περισσότερους άνω των 65 ετών και υψηλότερη πρόσληψη για όσους είναι δραστήριοι ή έχουν αυξημένες ανάγκες.

Αντίστοιχη διεθνής ομάδα ειδικών για τη μυϊκή λειτουργία στους ηλικιωμένους προτείνει 1,0–1,2 g/kg για υγιείς ηλικιωμένους και περίπου 1,2–1,5 g/kg όταν υπάρχει οξεία ή χρόνια νόσος ή κίνδυνος υποθρεψίας, με εξατομίκευση ανάλογα με την περίπτωση.

Επομένως, η μείωση πρωτεΐνης σε έναν ηλικιωμένο χωρίς αξιολόγηση μπορεί να κάνει ακριβώς το αντίθετο από αυτό που επιδιώκουμε: να επιταχύνει την απώλεια μυϊκής μάζας και δύναμης.

Ποιοι δεν πρέπει να πειραματίζονται μόνοι τους με χαμηλή πρωτεΐνη;

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζονται: ηλικιωμένοι με σαρκοπενία ή κίνδυνο υποθρεψίας, παιδιά και έφηβοι, έγκυες και θηλάζουσες, αθλητές και ιδιαίτερα όσοι κάνουν προπόνηση δύναμης, καθώς και άνθρωποι που αναρρώνουν από χειρουργείο, τραυματισμό ή σοβαρή νόσο.

Η πραγματική ανάγκη καθορίζεται από πολύ περισσότερα από την ηλικία:

σωματικό βάρος,

σύσταση σώματος,

πρόσληψη θερμίδων,

σωματική δραστηριότητα,

νεφρική λειτουργία και

συνολική κατάσταση υγείας έχουν σημασία.

Ίσως το πραγματικό ερώτημα δεν είναι «πόση πρωτεΐνη;»

Η νέα έρευνα ανοίγει και μια πιο ενδιαφέρουσα συζήτηση: μήπως το πρόβλημα δεν είναι μόνο η ποσότητα αλλά και η πηγή και η σύνθεση της πρωτεΐνης;

Διαφορετικές τροφές περιέχουν διαφορετικές αναλογίες μεθειονίνης, ισολευκίνης, βαλίνης και άλλων αμινοξέων. Οι φυτικές διατροφές, για παράδειγμα, συχνά έχουν διαφορετικό αμινοξικό προφίλ από διατροφές πολύ πλούσιες σε ζωική πρωτεΐνη.

Μια επιστημονική ανασκόπηση για τις φυτικές δίαιτες και τη μακροζωία επισημαίνει ότι ο χαμηλότερος συνολικός πρωτεϊνικός φόρτος και η διαφορετική πρόσληψη συγκεκριμένων αμινοξέων αποτελούν πιθανούς (αλλά όχι μοναδικούς) μηχανισμούς που μπορεί να συμβάλλουν στις ευνοϊκές συσχετίσεις των φυτικών διατροφικών προτύπων με την υγεία.

Άρα η συζήτηση για τη μακροζωία δεν χρειάζεται να γίνει «πρωτεΐνη εναντίον μη πρωτεΐνης».

Το συμπέρασμα: όχι λιγότερη πρωτεΐνη για όλους, αλλά λιγότερος διατροφικός δογματισμός

Η νέα έρευνα είναι σημαντική επειδή αμφισβητεί την ιδέα ότι «όσο περισσότερη πρωτεΐνη τόσο καλύτερα» ισχύει για κάθε άνθρωπο, σε κάθε ηλικία και για πάντα.

Σε πειραματικά μοντέλα, ο μέτριος περιορισμός πρωτεΐνης (και ιδιαίτερα ο περιορισμός ορισμένων αμινοξέων) μπορεί να βελτιώσει τον μεταβολισμό και να παρατείνει τη διάρκεια ζωής. Στον άνθρωπο, όμως, δεν γνωρίζουμε ακόμη αν αυτή η στρατηγική παρατείνει τη ζωή.

Και υπάρχει μια κρίσιμη ισορροπία: ό,τι μπορεί θεωρητικά να περιορίζει ορισμένα μονοπάτια γήρανσης σε έναν νεότερο, καθιστικό ενήλικα μπορεί να αυξάνει τον κίνδυνο μυϊκής απώλειας σε έναν άνθρωπο 75 ετών.

Το πραγματικό μήνυμα, λοιπόν, δεν είναι «κόψτε την πρωτεΐνη».

Είναι πολύ πιο ενδιαφέρον: η ιδανική πρόσληψη πρωτεΐνης πιθανότατα αλλάζει μέσα στη ζωή μας και η μακροζωία μπορεί να εξαρτάται όχι από το να τρώμε πάντα περισσότερο ή πάντα λιγότερο, αλλά από το να τρώμε όσο πραγματικά χρειάζεται το σώμα μας, τη σωστή στιγμή.