Νέα στοιχεία που σχετίζονται με τον Τζέφρι Έπστιν και τη συνεργάτιδά του, Γκισλέιν Μάξγουελ, ενδέχεται να δουν σύντομα το φως της δημοσιότητας, καθώς ομοσπονδιακή δικαστής διέταξε την αποσφράγιση μεγάλου όγκου δικαστικών εγγράφων που παρέμεναν μέχρι σήμερα απόρρητα.

Η δημοσιογράφος της Miami Herald Τζούλι Κ. Μπράουν, η έρευνα της οποίας είχε συμβάλει καθοριστικά στην επαναφορά της υπόθεσης Έπστιν στο προσκήνιο, ανέφερε ότι η δικαστής του ομοσπονδιακού δικαστηρίου του Μανχάταν, Λορέτα Πρέσκα, αποφάσισε να δοθούν στη δημοσιότητα ογκώδεις φάκελοι που συνδέονται με παλαιότερη δικαστική διαμάχη της Βιρτζίνια Τζιούφρε με τη Μάξγουελ.

Η υπόθεση που ξεκίνησε το 2015

Τα έγγραφα προέρχονται από την αγωγή για δυσφήμιση που είχε καταθέσει το 2015 η Τζιούφρε εναντίον της Μάξγουελ. Η Τζιούφρε, η οποία πέθανε το 2025, είχε κινηθεί δικαστικά όταν η Μάξγουελ την κατηγόρησε ότι κατασκεύαζε τους ισχυρισμούς της περί σεξουαλικής διακίνησης από τον Έπστιν και άλλα πρόσωπα, μεταξύ των οποίων και ο πρώην πρίγκιπας Άντριου Μάουντμπάτεν-Ουίνδσορ.

Η συγκεκριμένη υπόθεση είχε κλείσει με συμβιβασμό το 2017, ωστόσο μεγάλος αριθμός εγγράφων και αποδεικτικών στοιχείων παρέμεινε σφραγισμένος.

Η Μπράουν ανέφερε ότι η ίδια και η Miami Herald έδωσαν δικαστική μάχη σχεδόν δέκα ετών προκειμένου να αποκτήσει το κοινό πρόσβαση στο υλικό, υποστηρίζοντας ότι μεγάλο μέρος του δεν έπρεπε εξαρχής να έχει παραμείνει απόρρητο.

Όπως έγραψε η δημοσιογράφος, «Τα δικαστικά αρχεία, βάσει νόμου, υποτίθεται ότι πρέπει να είναι ανοιχτά στο κοινό. Σε αυτήν την υπόθεση, ο πρώην δικαστής (Ρόμπερτ Σουίτ, ο οποίος έχει πλέον πεθάνει) επέβαλε γενική σφράγιση όλων των εγγράφων επειδή περιείχαν “ευαίσθητες” και “ιδιωτικές” πληροφορίες».

Σύμφωνα με την ίδια, η απόφαση εκείνη είχε ως αποτέλεσμα να παραμείνει κρυφό ένα ιδιαίτερα μεγάλο μέρος του υλικού της υπόθεσης.

«Ο Σουίτ επέβαλε προστατευτική εντολή σε τεράστιο όγκο υλικού, συμπεριλαμβανομένων ακροάσεων και δικαστικών αποφάσεων που ελήφθησαν στην υπόθεση — καθώς και εκτεταμένων αποδεικτικών στοιχείων που παρουσίασε η Βιρτζίνια για να δείξει ότι ο Έπστιν και η Μάξγουελ λειτουργούσαν ένα κύκλωμα σεξουαλικής διακίνησης ανηλίκων», ανέφερε η Μπράουν.

Η δημοσιογράφος υποστήριξε ότι η διαδικασία που είχε ακολουθηθεί δεν ήταν η προβλεπόμενη, καθώς κάθε έγγραφο για το οποίο ζητείται να παραμείνει απόρρητο θα πρέπει να εξετάζεται ξεχωριστά και να παρουσιάζεται στον δικαστή η σχετική νομική αιτιολόγηση.

«Δεν έγινε αυτό στη συγκεκριμένη υπόθεση», σημείωσε.

Απορρίφθηκε η προσπάθεια της Μάξγουελ να καθυστερήσει τη δημοσιοποίηση

Η 64χρονη Γκισλέιν Μάξγουελ επιχείρησε την περασμένη εβδομάδα να καθυστερήσει τη δημοσιοποίηση του υλικού, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Σύμφωνα με την Μπράουν, η δικαστής Πρέσκα έκρινε ότι ο νόμος «Epstein Files Transparency Act» υπερισχύει προηγούμενων επιχειρημάτων που αφορούσαν το απόρρητο διαδικασιών ενόρκων και τα οποία επικαλούνταν η Μάξγουελ προκειμένου να εμποδίσει τη δημοσιοποίηση των αρχείων.

Η απόφαση ανοίγει πλέον τον δρόμο για τη δημοσιοποίηση μεγάλου αριθμού εγγράφων, τα οποία, σύμφωνα με την Μπράουν, ενδέχεται να περιλαμβάνουν ιδιαίτερα επιβαρυντικά στοιχεία σχετικά με την υπόθεση.

Η Μάξγουελ εκτίει ποινή κάθειρξης 20 ετών, αφού καταδικάστηκε το 2021 για τον ρόλο της στη σεξουαλική διακίνηση και κακοποίηση ανήλικων κοριτσιών.

Ο Τζέφρι Έπστιν είχε βρεθεί νεκρός στο κελί του τον Αύγουστο του 2019, ενώ περίμενε να δικαστεί σε ομοσπονδιακό δικαστήριο του Μανχάταν για κατηγορίες που σχετίζονταν με σεξουαλική διακίνηση. Ο θάνατός του χαρακτηρίστηκε επισήμως αυτοκτονία.