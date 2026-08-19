Η Άγκυρα αντέδρασε την Τετάρτη στις κατηγορίες του Ισραήλ σχετικά με ενδεχόμενη παρουσία τουρκικών στρατιωτικών δυνάμεων σε αεροπορική εγκατάσταση της Συρίας, απορρίπτοντας ότι μια τέτοια κίνηση θα έθετε σε κίνδυνο την ισραηλινή ασφάλεια. Η τουρκική απάντηση ακολούθησε τα ισραηλινά πλήγματα κατά της αεροπορικής βάσης Αμπού Ντουχούρ, στο βορειοδυτικό τμήμα της Συρίας.

Από την πλευρά του, το γραφείο του πρωθυπουργού του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου ανέφερε ότι μεταξύ Ισραήλ και Συρίας υπήρχε συνεννόηση για τη διατήρηση συγκεκριμένων ισορροπιών στον τομέα της ασφάλειας. Κατά την ισραηλινή εκδοχή, η εγκατάσταση τουρκικών στρατευμάτων σε βάση κοντά στο Χαλέπι θα παραβίαζε αυτή τη συνεννόηση.

Το Τελ Αβίβ υποστήριξε ακόμη ότι είχε απευθυνθεί περισσότερες από μία φορές προς τη Δαμασκό, προειδοποιώντας ότι πιθανή ανάπτυξη δυνάμεων της Τουρκίας στη συγκεκριμένη περιοχή θα εκλαμβανόταν ως κίνδυνος για την ασφάλεια του Ισραήλ.

Η απάντηση της Άγκυρας στις κατηγορίες

Η Τουρκία έδωσε διαφορετική εκδοχή για τα γεγονότα, κατηγορώντας την ισραηλινή πλευρά ότι χρησιμοποιεί τους συγκεκριμένους ισχυρισμούς ως επιχείρημα για να δικαιολογήσει τις στρατιωτικές ενέργειές της εντός της Συρίας.

«Οι αβάσιμοι ισχυρισμοί που διατυπώνονται από το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού στοχεύουν στη νομιμοποίηση των παράνομων αεροπορικών επιδρομών του Ισραήλ που στοχεύουν την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Συρίας», ανέφερε η τουρκική κυβέρνηση, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο Anadolu.

Η νέα αντιπαράθεση επιβαρύνει περαιτέρω το ήδη δύσκολο κλίμα ανάμεσα στην Άγκυρα και το Τελ Αβίβ. Η Τουρκία έχει αναδειχθεί σε σημαντικό υποστηρικτή της νέας ηγεσίας στη Δαμασκό, την ώρα που το Ισραήλ παρακολουθεί με ανησυχία την ενίσχυση του τουρκικού ρόλου στο συριακό έδαφος.

Ουάσινγκτον: Τα πλήγματα δεν βοηθούν στην αποκλιμάκωση

Στην ισραηλινή επιχείρηση αναφέρθηκε και ο ειδικός απεσταλμένος των Ηνωμένων Πολιτειών για τη Συρία, Τομ Μπαράκ, επιβεβαιώνοντας ότι το Ισραήλ ήταν εκείνο που πραγματοποίησε τις επιθέσεις στην Αμπού Ντουχούρ, στην επαρχία Ιντλίμπ.

Ο Μπαράκ χαρακτήρισε τα πλήγματα «περιττή κλιμάκωση», εκτιμώντας ότι κινήσεις αυτού του είδους δεν εξυπηρετούν την προσπάθεια σταθεροποίησης της περιοχής. Παράλληλα, ζήτησε από τις εμπλεκόμενες πλευρές να στραφούν στην επικοινωνία και τη διπλωματία, αντί να συνεχίσουν με νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Η στάση των ΗΠΑ έχει ιδιαίτερο βάρος στην παρούσα συγκυρία, καθώς η Ουάσινγκτον επιχειρεί να ενισχύσει τη νέα πολιτική κατάσταση στη Συρία, ενώ παράλληλα καλείται να διαχειριστεί την αυξανόμενη ένταση ανάμεσα σε δύο σημαντικούς περιφερειακούς παίκτες, την Τουρκία και το Ισραήλ.

Τι συνέβη στην Αμπού Ντουχούρ

Συριακά κρατικά μέσα μετέδωσαν ότι κατά την επίθεση πραγματοποιήθηκαν οκτώ ισραηλινά πλήγματα στον διάδρομο προσγείωσης της αεροπορικής βάσης. Από την επιχείρηση προκλήθηκαν σοβαρές φθορές στις εγκαταστάσεις, χωρίς να υπάρχουν πληροφορίες για ανθρώπινες απώλειες.

Η βάση δεν χρησιμοποιείται επιχειρησιακά από το 2012 και, όπως ανέφερε συριακή πηγή ασφαλείας, τελεί υπό την προστασία του υπουργείου Άμυνας της Συρίας.

Το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έφερε την επίθεση σε συνάρτηση με επίσκεψη τουρκικής στρατιωτικής αποστολής που είχε προηγηθεί στην περιοχή. Σύμφωνα με αυτή την εκδοχή, η παρουσία της τουρκικής αντιπροσωπείας σχετιζόταν με σχέδια για να τεθεί εκ νέου σε λειτουργία η εγκατάσταση.

Νέο σημείο τριβής ανάμεσα σε Άγκυρα και Τελ Αβίβ

Η σύγκρουση γύρω από τη συριακή βάση προστίθεται σε μια μακρά περίοδο επιδείνωσης των σχέσεων μεταξύ του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και του Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Μετά την πτώση του Μπασάρ αλ Άσαντ τον Δεκέμβριο του 2024, το Ισραήλ έχει εξαπολύσει εκατοντάδες αεροπορικές επιθέσεις σε στόχους εντός της Συρίας. Παράλληλα, ισραηλινές δυνάμεις έχουν αναπτυχθεί σε ζώνες κοντά στα Υψίπεδα του Γκολάν, ενώ επιχειρήσεις έχουν πραγματοποιηθεί και σε μεγαλύτερο βάθος στη συριακή επικράτεια.

Στην άλλη πλευρά, η ηγεσία του Άχμεντ αλ-Σαράα προσπαθεί να επεκτείνει και να σταθεροποιήσει την εξουσία της σε ολόκληρη τη Συρία, έχοντας την Άγκυρα στο πλευρό της. Η αυξανόμενη επιρροή της Τουρκίας στη χώρα αποτελεί παράγοντα που το Ισραήλ αντιμετωπίζει ως πιθανή αλλαγή των στρατηγικών ισορροπιών στην περιοχή.

Έντονη αντίδραση και από τη συριακή πλευρά

Η κυβέρνηση της Συρίας αντέδρασε επίσης στις επιθέσεις, με το υπουργείο Εξωτερικών να καταδικάζει τα ισραηλινά πλήγματα και να τα χαρακτηρίζει «αδικαιολόγητη πράξη επιθετικότητας». Παράλληλα, η Δαμασκός ζήτησε να αναλάβει δράση το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Η συριακή πλευρά υποστήριξε ότι μέχρι σήμερα έχει κινηθεί με αυτοσυγκράτηση, δίνοντας προτεραιότητα στην επαναφορά της σταθερότητας στη χώρα. Κατηγόρησε, ωστόσο, το Ισραήλ ότι με τις στρατιωτικές ενέργειές του δυσχεραίνει αυτή την προσπάθεια.