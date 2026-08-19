Μέσα από καταθέσεις μαρτύρων, αλλά και από την ανάλυση των βίντεο που έχουν καταγραφεί, προσπαθούν οι Αρχές να εξακριβώσουν τα αίτια της συντριβής του ελικοπτέρου Bell 206 στη Σίφνο. Νεκροί της αεροπορικής τραγωδίας που σημειώθηκε τη Δευτέρα 17/9 είναι ο 53χρονος χειριστής και ένα νιόπαντρο ζευγάρι Βρετανών, ηλικίας 31 και 30 ετών.

Κάμερα ασφαλείας έχει καταγράψει τα τελευταία δευτερόλεπτα πριν από την πτώση και στο βίντεο, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, διακρίνεται το Bell 206 να ακολουθεί κανονική πορεία και να προσεγγίζει το ελικοδρόμιο. Ξαφνικά, όμως, χάνει απότομα ύψος και περιστρέφεται ανεξέλεγκτα γύρω από τον άξονά του. Η περιδίνηση διαρκεί για λίγα δευτερόλεπτα, πριν το ελικόπτερο καταπέσει στο έδαφος και ακολουθήσει έκρηξη, προκαλώντας πυκνό μαύρο καπνό.

Κατάθεση στις Αρχές έχει δώσει και ο υπεύθυνος του ελικοδρομίου, ο οποίος βρισκόταν στο σημείο και περίμενε την προσγείωση. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι περιέγραψε την απότομη απώλεια ύψους και την ανεξέλεγκτη περιστροφή του ελικοπτέρου, ενώ φέρεται να αναφέρθηκε και σε πιθανό πρόβλημα στον έλικα.

Όπως αναφέρθηκε στο ρεπορτάζ, οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο ότι ο χειριστής πιθανόν να αντιλήφθηκε ότι υπάρχει κάποια βλάβη στον έλικα, προσπάθησε να κάνει κάποια κίνηση, ωστόσο, ήταν ήδη αργά, καθώς το ελικόπτερο είχε χάσει απότομα ύψος.

Παράλληλα, κάτοικοι της περιοχής, η οποία βρίσκεται κοντά σε κατοικημένο σημείο με περίπου 50 σπίτια, έχουν περιγράψει έναν ασυνήθιστο θόρυβο από το ελικόπτερο. Μάλιστα, σύμφωνα με τις μαρτυρίες, ο ήχος του κινητήρα ή των ελίκων φέρεται να άλλαξε λίγο πριν από την πτώση.

Με βάση τα μέχρι στιγμής στοιχεία, οι Αρχές εξετάζουν ως ένα από τα βασικά σενάρια το ενδεχόμενο να παρουσιάστηκε βλάβη στο ουραίο στροφείο. Μια τέτοια βλάβη θα μπορούσε να προκαλέσει απώλεια ελέγχου της κατεύθυνσης και ανεξέλεγκτη περιστροφή του ελικοπτέρου.

Ωστόσο, τα αίτια της συντριβής δεν έχουν ακόμη αποσαφηνιστεί. Καθοριστικές αναμένεται να είναι οι έρευνες στα συντρίμμια του Bell 206, τα οποία παραμένουν στο σημείο της τραγωδίας. Κλιμάκια των αρμόδιων αρχών και εμπειρογνώμονες εξετάζουν τα συντρίμμια, αναζητώντας στοιχεία που θα μπορούσαν να φωτίσουν τις τελευταίες στιγμές της πτήσης και να δώσουν απάντηση στο κρίσιμο ερώτημα για το τι προκάλεσε τη μοιραία πτώση.