Νέα στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας για την άγρια δολοφονία ενός 20χρονου Πορτογάλου τουρίστα στην Αλβανία. Η αστυνομία συνέλαβε 11 άτομα και αναζητά άλλα δύο σε σχέση με τη φονική συμπλοκή στο Εξαμίλι Αγίων Σαράντα, που σημειώθηκε νωρίς το πρωί της 18ης Αυγούστου στο μπαρ «Principote» και στη συνέχεια στην παραλία άλλου καταστήματος.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, το θύμα, ο 20χρονος Πορτογάλος Luis Miguel Varela Mendes, φέρεται να μαχαιρώθηκε επανειλημμένα κατά τη διάρκεια ενός καβγά μεταξύ πολλών ατόμων. Ο κύριος ύποπτος για τη δολοφονία, ο 29χρονος Sokrat Lipan, γνωστός και ως Sokrat Vata, συνελήφθη στην περιοχή Λεβάν του Φίερ, ενώ κρυβόταν στο πορτ-μπαγκάζ ενός οχήματος που κατευθυνόταν προς τα Τίρανα.

Δείτε βίντεο με την κινηματογραφική σύλληψή του:

Στο όχημα βρίσκονταν επίσης δύο Τούρκοι πολίτες, η 31χρονη Ezgi Perlak και ο 38χρονος Nuh Mahmutoglu, οι οποίοι, σύμφωνα με τις έρευνες, γνώριζαν τον ύποπτο και τον είχαν κρύψει στο όχημα για να τον βοηθήσουν να διαφύγει.

Vrasja në Ksamil/ Në automjetin ku u arrestua Sokrat Vata ishte një femër turke dhe një i tretëhttps://t.co/MavL5zb63G pic.twitter.com/vIlvUXv6CF — NOA (@noanews) August 18, 2026

Σε σχέση με το περιστατικό, η Αστυνομία συνέλαβε επίσης αρκετά άλλα άτομα, μεταξύ των οποίων σερβιτόρους και σεκιούριτι του μπαρ. Σύμφωνα με την έρευνα, ορισμένοι από αυτούς είναι ύποπτοι για συμμετοχή στη συμπλοκή που προηγήθηκε της δολοφονίας, ενώ άλλοι κατηγορούνται ότι δεν ειδοποίησαν τις Αρχές μετά το περιστατικό.

Η Αστυνομία ανακοίνωσε επίσης ότι καταζητούνται δύο ακόμη άτομα, ο David Heurtevent, 29 ετών, και ο Bekim Bulica, 36 ετών. Σύμφωνα με την έρευνα, ο David Heurtevent είναι ύποπτος ότι χτύπησε το θύμα κατά τη διάρκεια της συμπλοκής και κατηγορείται, μαζί με τον Sokrat Lipan, για «εκ προθέσεως ανθρωποκτονία», που διαπράχθηκε σε συνεργασία.

Τη στιγμή του συμβάντος, στο μπαρ βρίσκονταν τέσσερα άτομα που ασκούσαν καθήκοντα ασφαλείας, τα οποία, σύμφωνα με την Αστυνομία, δεν παρενέβησαν για να αποτρέψουν τη συμπλοκή και, στη συνέχεια, δεν ειδοποίησαν τις Αρχές.

Σύμφωνα με το αλβανικό Top Channel, οι φίλοι του θύματος, Luis Miguel Varela Mendes, κατέθεσαν τις μαρτυρίες τους σχετικά με το πώς ξεκίνησε η διαμάχη και τις στιγμές που οδήγησαν στο θανατηφόρο χτύπημα. Σύμφωνα με τους ίδιους, η διαμάχη φαίνεται να ξεκίνησε εντός του μπαρ, μετά από περιστατικό παρενόχλησης μιας κοπέλας. Στη συνέχεια, η κατάσταση κλιμακώθηκε και αρκετοί άνθρωποι εμπλέχθηκαν στη συμπλοκή.

Τι λέει η ανακοίνωση της αστυνομίας

Ειδικότερα, στην ανακοίνωση της αστυνομίας, σύμφωνα με αλβανικά ΜΜΕ, αναφέρεται: «Στις 05:15, στις 18.08.2026, στους χώρους του μπαρ “Principote” και στη συνέχεια στην παραλία του μπαρ “Paradise”, στο Εξαμίλι, κατά τη διάρκεια διαμάχης μεταξύ πολλών ατόμων, ο πολίτης SL, γνωστός και ως SV, είναι ύποπτος ότι χτύπησε τον Πορτογάλο αλλοδαπό πολίτη LV, ηλικίας 20 ετών, αρκετές φορές στο σώμα με αιχμηρό αντικείμενο (μαχαίρι). Παράλληλα, ο πολίτης DH, ο οποίος είχε ήδη κηρυχθεί καταζητούμενος, χτύπησε επίσης με γροθιές τον 20χρονο. Και οι δύο πολίτες κατηγορούνται για εκ προθέσεως ανθρωποκτονία, που διαπράχθηκε σε συνεργασία.

Εν τω μεταξύ, οι πολίτες SS, EB, M. Zh. και IC, οι οποίοι εργάζονται ως σερβιτόροι στο μπαρ “Principote”, εμπλέχθηκαν στην προαναφερθείσα σύγκρουση, χτυπώντας τον 20χρονο, πριν ο πολίτης SV τον χτυπήσει με αιχμηρό αντικείμενο, και αποχώρησαν από τον τόπο του συμβάντος.

Τη στιγμή του συμβάντος, στο μπαρ “Principote”, οι πολίτες MM (αστυνομικός της DRKM στο Αργυρόκαστρο), LS (υπάλληλος της IEVP στο Φίερ), R. Sh. (υπάλληλος της Δημοτικής Αστυνομίας του Αργυροκάστου) και KK είχαν αναλάβει την ασφάλεια και δεν παρενέβησαν για να αποτρέψουν το περιστατικό, το οποίο ξεκίνησε αρχικά εντός των εγκαταστάσεων του μπαρ “Principote”, ενώ, μετά το περιστατικό, δεν ειδοποίησαν τις Αρχές.

Επίσης, κατά τη στιγμή του συγκεκριμένου περιστατικού, ο ιδιοκτήτης του μπαρ “Principote”, ο πολίτης BB, βρισκόταν επίσης στον χώρο. Μετά το περιστατικό, αποχώρησε χωρίς να το αναφέρει στις αρμόδιες αρχές».