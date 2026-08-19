Κρυμμένο βαθιά μέσα σε μια πυκνή, καταπράσινη κοιλάδα, το κάστρο Eltz (Burg Eltz) δεν είναι απλώς ένα ακόμα αξιοθέατο της Γερμανίας. Το Eltz κρύβει ένα μοναδικό, σχεδόν μαγικό προνόμιο που ελάχιστα μνημεία στην Ευρώπη μοιράζονται: δεν ισοπεδώθηκε ποτέ από κανέναν πόλεμο, έμεινε εντελώς ανέγγιχτο από τις καταστροφές των αιώνων και ανήκει σταθερά στην ίδια ακριβώς οικογένεια εδώ και περισσότερες από 30 γενιές!

Χτισμένο πάνω σε έναν επιβλητικό βράχο ύψους 70 μέτρων και αγκαλιασμένο από τον ομώνυμο προστατευόμενο δρυμό, το κάστρο ξεκίνησε την ιστορία του τον 12ο αιώνα. Λόγω της στρατηγικής αλλά έξυπνα κρυμμένης τοποθεσίας του κοντά στον ποταμό Μοζέλα, κατάφερε να μείνει αλώβητο από τις εχθρικές επιδρομές.

Σήμερα, οι απόγονοι της οικογένειας Eltz συνεχίζουν να διατηρούν και να προστατεύουν αυτό το αρχιτεκτονικό κομψοτέχνημα με τους χαρακτηριστικούς πύργους.

Τι θα δείτε κατά την επίσκεψή σας

Η είσοδος στο κάστρο περιλαμβάνει πρόσβαση σε χώρους που θα σας μεταφέρουν απευθείας στην εποχή των ιπποτών.

Η ξενάγηση στο εσωτερικό: Μέσα σε 35-40 λεπτά, ο ξεναγός θα σας οδηγήσει στην επιβλητική Αίθουσα των Ιπποτών, σε αυθεντικά επιπλωμένες κρεβατοκάμαρες 800 ετών και σε μια μεσαιωνική κουζίνα που διατηρείται σε άριστη κατάσταση.

Το Θησαυροφυλάκιο: Μπορείτε να το επισκεφθείτε αυτόνομα. Φιλοξενεί μια ανεκτίμητη συλλογή από χρυσά και ασημένια αντικείμενα, αυθεντικές πανοπλίες, σπαθιά και βαλλίστρες του 15ου αιώνα.

Και τρία χρήσιμα tips…

Το Κάστρο Eltz είναι εξαιρετικά δημοφιλές. Για τον λόγο αυτό, και προκειμένου να αποφύγετε τις ουρές στα ταμεία, φροντίστε να είστε εκεί νωρίς το πρωί.

Αντί για τον ασφαλτοστρωμένο δρόμο, επιλέξτε να περπατήσετε από το πάρκινγκ προς το κάστρο μέσα από το δασικό μονοπάτι. Η στιγμή που το Eltz ξεπροβάλλει ξαφνικά μέσα από τα δέντρα είναι μαγική.

Μπορείτε εύκολα να οργανώσετε μια ημερήσια εκδρομή από τη Φρανκφούρτη ή να συνδυάσετε την επίσκεψη με μια βόλτα στα γραφικά οινοποιεία της κοιλάδας του Μοζέλα και το κοντινό κάστρο Cochem.

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