H πρωταθλήτρια της πάλης Μαρία Πρεβολαράκη και ο πρωταθλητής της κολύμβησης Απόστολος Σίσκος θα είναι σημαιοφόροι της ελληνικής ομάδας στην Τελετή Εναρξης των Μεσογειακών Αγώνων το βράδυ της Παρασκευής 21 Αυγούστου, στην πόλη Τάραντο της Ιταλίας.

Την πρόταση της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής ανακοίνωσε ο αρχηγός Αποστολής, Αντώνης Νικολόπουλος για τους δύο αθλητές που έχουν σηκώσει ψηλά την ελληνική σημαία.

H Team Hellas αποτελείται από 277 μέλη, 154 αθλητές και 123 αθλήτριες που θα πάρουν μέρος σε 29 αθλήματα.

Το βιογραφικό της Μαρίας Πρεβολαράκη

Η Μαρία Πρεβολαράκη αποτελεί την κορυφαία Ελληνίδα αθλήτρια της πάλης και μία από τις σημαντικότερες μορφές στην ιστορία του ελληνικού γυναικείου αθλητισμού. Αγωνίζεται στην ελευθέρα πάλη, στην κατηγορία των 53 κιλών.

Η Πρεβολαράκη έχει συμμετάσχει σε τέσσερις Ολυμπιακούς Αγώνες, στο Λονδίνο το 2012, στο Ρίο το 2016, στο Τόκιο το 2020 και στο Παρίσι το 2024.

Σε Παγκόσμια Πρωταθλήματα έχει κατακτήσει δύο χάλκινα μετάλλια. Το πρώτο ήρθε το 2012 στο Έντμοντον στην κατηγορία των 55 κιλών και το δεύτερο το 2017 στο Παρίσι στα 53 κιλά.

Στα Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα έχει δημιουργήσει μια εντυπωσιακή συλλογή μεταλλίων. Μέχρι το 2025 είχε κατακτήσει οκτώ μετάλλια, τέσσερα ασημένια και τέσσερα χάλκινα, πριν φτάσει στην κορυφαία στιγμή της ευρωπαϊκής καριέρας της. Το 2025 στη Μπρατισλάβα κατέκτησε για πρώτη φορά το χρυσό μετάλλιο, επικρατώντας στον τελικό της Ρουμάνας Αντρέα Άνα. Το 2026 πρόσθεσε ακόμη ένα ασημένιο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, φτάνοντας πλέον τα 10 μετάλλια σε Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα: 1 χρυσό, 5 ασημένια και 4 χάλκινα.

Παράλληλα, έχει πετύχει σπουδαία πράγματα στους Μεσογειακούς Αγώνες, με τρία χρυσά, στη Μερσίνη το 2013, στην Ταραγόνα το 2018 και το 2022 στο Οράν.

Το βιογραφικό του Απόστολου Σίσκου

Ο Απόστολος Σίσκος γεννήθηκε στις 24 Ιουνίου 2005 στις Σέρρες και είναι ένας από τους κορυφαίους κολυμβητές της νέας γενιάς στην Ελλάδα. Ειδικεύεται στα 200μ. ύπτιο και πεταλούδα, ενώ έχει εκπροσωπήσει την Ελλάδα στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού το 2024.

Στο πρόσφατο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου 2026 στο Παρίσι, ο Σίσκος κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στα 200μ. ύπτιο με χρόνο 1:53.81, καταρρίπτοντας το πανελλήνιο ρεκόρ, καθώς και το χάλκινο στα 200μ. πεταλούδα με 1:54.13, σημειώνοντας νέο πανελλήνιο ρεκόρ.

Πριν από δύο χρόνια, ανέβηκε στο δεύτερο σκαλί του βάθρου στα 200μ. ύπτιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, ενώ έχει αναδειχθεί Πρωταθλητής Ευρώπης Κ23 το 2025 στα 200μ. ύπτιο, στο Σαμορίν. Στην ίδια διοργάνωση πήρε το χάλκινο στα 200μ. πεταλούδα, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.