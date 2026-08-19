Ο Ελληνοαυστραλός πρώην φιναλίστ του Wimbledon, Νικ Κύργιος, αποκλείστηκε προσωρινά από το τένις την Τετάρτη 19/8, μετά από θετικό αποτέλεσμα σε έλεγχο για κοκαΐνη. Ο ίδιος παραδέχτηκε το «τεράστιο λάθος» του σε μια δημόσια συγγνώμη.

Η Διεθνής Υπηρεσία Ακεραιότητας του Τένις (ITIA) ανακοίνωσε την απόφαση για τον 31χρονο, μετά από θετικό αποτέλεσμα σε έλεγχο για βενζοϋλεκγονίνη, έναν μεταβολίτη της κοκαΐνης, από δείγμα που ελήφθη κατά τη διάρκεια του τουρνουά ATP 250 στη Μαγιόρκα τον Ιούνιο.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, ο Κύργιος, ο οποίος έφτασε στο υψηλότερο σημείο της καριέρας του στην 13η θέση της παγκόσμιας κατάταξης, έχει τεθεί προσωρινά εκτός αγωνιστικής δράσης από τις 4 Αυγούστου, αφού εργαστήριο του Παγκόσμιου Οργανισμού Αντι-Ντόπινγκ (WADA) επιβεβαίωσε την παρουσία της απαγορευμένης διεγερτικής ουσίας στις 17 Ιουλίου.

«Πρόσφατα απέτυχα σε έλεγχο ντόπινγκ στη Μαγιόρκα, αφού βρέθηκα θετικός σε κοκαΐνη. Έκανα ένα τεράστιο λάθος και αναλαμβάνω την πλήρη ευθύνη γι’ αυτό», δήλωσε ο Κύργιος στο Instagram.

Αναλυτικά η δήλωση του Νικ Κύργιου:

«Ήθελα να το ακούσετε πρώτα από εμένα. Πρόσφατα απέτυχα σε έλεγχο ντόπινγκ στη Μαγιόρκα, καθώς βρέθηκα θετικός στην κοκαΐνη. Έκανα ένα τεράστιο λάθος και αναλαμβάνω πλήρως την ευθύνη γι’ αυτό. Ζητώ συγγνώμη από τους θαυμαστές μου, την οικογένειά μου, τους χορηγούς μου και όλους τους ανθρώπους που βρίσκονται κοντά μου. Πάνω απ’ όλα, ζητώ συγγνώμη από τα παιδιά που με ακολουθούν. Γνωρίζω το παράδειγμα που δίνει αυτή η πράξη και είμαι βαθιά απογοητευμένος από τον εαυτό μου.

Δεν πρόκειται να ψάξω για δικαιολογίες, αλλά θέλω να δώσω ένα πλαίσιο για την κατάσταση στην οποία βρισκόμουν. Τα τελευταία δύο χρόνια, οι τραυματισμοί με έχουν επιβαρύνει πάρα πολύ, τόσο σωματικά όσο και ψυχικά. Το σώμα μου δεν μπορούσε να κάνει όσα περίμενε το μυαλό μου και το να συμβιβαστώ με την ιδέα ότι πλησιάζω στο τέλος της καριέρας μου ήταν δυσκολότερο απ’ όσο μπορούσα ποτέ να φανταστώ.

Πάντα έλεγα ότι δεν επέλεξα εγώ το τένις – το τένις επέλεξε εμένα. Όμως το να αφήσω πίσω μου κάτι που υπήρξε ολόκληρη η ζωή μου είναι ένα από τα δυσκολότερα πράγματα που χρειάστηκε ποτέ να αντιμετωπίσω. Υπήρξαν στιγμές που ένιωσα αβοήθητος και μόνος. Τίποτα από αυτά δεν δικαιολογεί αυτό που έκανα.

Ωστόσο, το θετικό είναι ότι όλο αυτό λειτούργησε ως ένα ισχυρό καμπανάκι για μένα. Για τις επόμενες 28 ημέρες θα απομακρυνθώ από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τη δημόσια ζωή, προκειμένου να επικεντρωθώ στο να ξαναβρώ τον εαυτό μου. Θα ήθελα να ζητήσω από όλους να σεβαστούν την ιδιωτικότητά μου αυτό το διάστημα και, κυρίως, την ιδιωτικότητα της οικογένειάς μου. Λυπάμαι. Θα κάνω ό,τι χρειάζεται και θα επιστρέψω καλύτερος. Νικ».