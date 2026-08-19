Το φετινό καλοκαίρι στην Επίδαυρο κλείνει με μια ιστορική επιστροφή που γεμίζει την ορχήστρα του αρχαίου θέατρου με συγκίνηση και μνήμες. Τα Επιδαύρια αποχαιρετούν το κοινό με τον αινιγματικό «Ίωνα» του Ευριπίδη (στις 28 και 29 Αυγούστου), σε μια πολυαναμενόμενη μετάφραση, σκηνοθεσία και δραματουργική επεξεργασία του Θωμά Μοσχόπουλου.

Πέρα όμως από τη γοητεία αυτού του σπάνια παιγμένου έργου, η παράσταση φέρει ένα βαθύ συμβολικό βάρος: τη μεγάλη επιστροφή του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου (ΘΟΚ) ως απόλυτα αυτόνομου σχήματος μετά από αρκετά χρόνια. Αυτή η αυτόνομη κάθοδος δεν είναι μια απλή συμμετοχή στο φεστιβάλ, αλλά η αναζωπύρωση ενός δεσμού που μετρά σχεδόν μισό αιώνα ζωής. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει στο Newsbeast ο πρόεδρος του Δ.Σ. του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου, Παντελής Βουτουρής: «Η σχέση του ΘΟΚ με το Φεστιβάλ Αρχαίου Δράματος της Επιδαύρου ξεκίνησε εντυπωσιακά πριν από 46 χρόνια, το 1980, με ένα έργο σταθμό, τις “Ικέτιδες” του Ευριπίδη, σκηνοθετημένο από τον Νίκο Χαραλάμπους».

Η «χρυσή» εποχή και το ξαφνικό ρήγμα

Από εκείνο το ορόσημο του 1980 και μετά, η πορεία του κρατικού θεάτρου της Κύπρου μετατράπηκε σε μια σταθερή, σχεδόν νομοτελειακή παρουσία κάτω από τον αργολικό ουρανό. Για ένα τέταρτο του αιώνα, ο ΘΟΚ δεν αποτέλεσε απλώς έναν φιλοξενούμενο θίασο, αλλά ένα οργανικό κομμάτι του Φεστιβάλ. Όπως υπογραμμίζει ο κ. Βουτουρής, η παρουσία αυτή άφησε βαθύ αποτύπωμα στην ιστορία του νεοελληνικού θεάτρου: «Είναι χαρακτηριστικό ότι ο ΘΟΚ από το 1980 μέχρι το 2005 δεν απουσίασε ούτε μία χρονιά από την Επίδαυρο. Και η παρουσία του δεν ήταν σχεδόν ποτέ τυπική, ούτε περνούσε απαρατήρητη. Κατά τη διάρκεια ιδίως των δεκαετιών 1980 και 1990, διαμορφώθηκε, με τη συνέχεια, την καλλιτεχνική συνέπεια και την τακτική παρουσία σπουδαίων σκηνοθετών, μια παράδοση και μια διακριτή πρόταση για τη μεταφορά του αρχαίου δράματος στη σύγχρονη εποχή, σημαντική για την ιστορία του νεοελληνικού θεάτρου».

Αυτή η «χρυσή» εποχή σφυρηλατήθηκε μέσα από κορυφαίες ερμηνείες και μεγάλες θεατρικές μορφές που ταυτίστηκαν με την αργολική ορχήστρα. Η σπουδαία Δέσποινα Μπεμπεδέλη άφησε εποχή, συναντώντας τον εμβληματικό ρόλο της Εκάβης (στις Τρωάδες το 1981 και στο ομώνυμο έργο το 1988), ενώ συγκλόνισε ως Τροφός στη Μήδεια (1984), ως Ανδρομάχη (1992) και ως Άτοσσα (1995). Πλάι της, η Τζένη Γαϊτανοπούλου κατέγραψε μια μυθική διαδρομή με 12 παραγωγές στην Επίδαυρο από το 1981, ξεχωρίζοντας στη Μήδεια (1984), ως Ιοκάστη στον Οιδίποδα Τύραννο (1986) και στις Φοίνισσες (2002), αλλά και ως Κλυταιμνήστρα στην Ορέστεια (1999).

Την ίδια στιγμή, ο εμβληματικός Κώστας Δημητρίου –που το 2025 τιμήθηκε με το Μεγάλο Βραβείο του ΘΟΚ– σφράγιζε τις παραστάσεις με ρόλους-σταθμούς, από τον Ποσειδώνα στις Τρωάδες και τον Κρέοντα στον Οιδίποδα Τύραννο, μέχρι τον Ηρακλή και τον Αισχύλο στους Βατράχους (1989) και τον Δημέα στη Σαμία (1993). Πολύτιμη υπήρξε και η προσφορά του Βαρνάβα Κυριαζή, ο οποίος υπηρέτησε τον θεσμό ως ηθοποιός, βοηθός σκηνοθέτη αλλά και σκηνοθετώντας ο ίδιος δύο φορές. Αρχιτέκτονας, ωστόσο, αυτού του θεατρικού θαύματος ήταν ο μεγάλος, Νίκος Χαραλάμπους, ο άνθρωπος που όχι μόνο υπέγραψε την πρώτη ιστορική κάθοδο, αλλά καθοδήγησε σκηνοθετικά τον Οργανισμό σε 11 παραστάσεις στην Επίδαυρο.

Ωστόσο, αυτό το ζωντανό και πολύτιμο νήμα της οργανικής παρουσίας άρχισε να χάνεται σταδιακά γύρω στο 2010. Έκτοτε, η παρουσία του ΘΟΚ περιορίστηκε κυρίως σε συμπαραγωγές, με εξαίρεση τους Πέρσες του Άρη Μπινιάρη, ενώ οι όποιες εμφανίσεις γίνονταν αποκλειστικά υπό την καθοδήγηση κορυφαίων Ελλήνων σκηνοθετών (Μπινιάρης, Λιβαθινός, Μαρμαρινός). Αυτή η μακρά απομάκρυνση από την απόλυτη αυτονομία άφησε ένα δυσαναπλήρωτο κενό. Αναζητώντας τα αίτια αυτής της τροπής, ο πρόεδρος του Δ.Σ. του Οργανισμού επιλέγει να μη σταθεί στην άγονη απόδοση ευθυνών, αλλά στην ουσία της απώλειας, δηλώνοντας με ειλικρίνεια: «Στη ζωή συμβαίνουν ατυχήματα και για τα ατυχήματα οι ευθύνες δεν οφείλονται πάντα στην τύχη. Τα αίτια συνήθως είναι πολλαπλά: οι άνθρωποι, οι ιδεολογίες, οι συγκυρίες. Και ίσως δεν έχει νόημα να κρίνουμε αυτή τη στιγμή και να καταδείξουμε τον υπεύθυνο. Η ουσία είναι ότι η διακοπή αυτής της σχέσης στοίχισε τόσο στον ΘΟΚ όσο και στο Φεστιβάλ Επιδαύρου».

Σοφοκλή Αντιγόνη, μτφ. Μίνως Βολανάκης / Σκηνοθεσία Σταύρος Τσακίρης – 5 & 6 Αυγούστου 2005

Το χρονικό της επιστροφής και η εμπιστοσύνη στον Μοσχόπουλο

Η ανάγκη να αποκατασταθεί η ιστορική αυτή σχέση έγινε άμεση προτεραιότητα για τη διοίκηση του Οργανισμού, η οποία έθεσε σε εφαρμογή ένα προσεκτικά μελετημένο στρατηγικό πλάνο. Ο κ. Βουτουρής ξετυλίγει το χρονικό αυτής της πορείας: «Γίνεται έτσι κατανοητό γιατί το ΔΣ του ΘΟΚ, αναφέρομαι στο συμβούλιο που ανέλαβε τα καθήκοντά του το 2024, και του οποίου έχω την τιμή να προεδρεύω, καθόρισε ως έναν από τους άμεσους στόχους του την αποκατάσταση αυτής τη ιστορικής σχέσης. Στόχος που επιτεύχθηκε από τον πρώτο ουσιαστικά χρόνο, το 2025, με τη συμπαραγωγή με το ΚΘΒΕ της παράστασης “ζ΄- ή΄- θ΄, ο Ξένος”, με σκηνοθέτη τον Μιχαήλ Μαρμαρινό· ένα σημαντικό βήμα για να φτάσουμε τώρα, το 2026, σε μια αυτόνομη παραγωγή: τον “Ίωνα” του Ευριπίδη, σκηνοθετημένο από τον Θωμά Μοσχόπουλο, συνεπικουρούμενο από μια εξαιρετική ομάδα συντελεστών και ηθοποιών».

Η επιλογή του Θωμά Μοσχόπουλου για αυτό το σπουδαίο καλλιτεχνικό ορόσημο υπήρξε η φυσική εξέλιξη μιας σχέσης που σφυρηλατήθηκε στις θεατρικές αίθουσες της Λευκωσίας. Για το πώς προέκυψε αυτή η συνεργασία, ο κ. Βουτουρής εξηγεί αναλυτικά στο Newsbeast: «Η συνεργασία ξεκίνησε το 2024-2025. Τότε προτείναμε στον Θωμά να σκηνοθετήσει τον “Επιθεωρητή” του Νικολάι Γκόγκολ, στην κεντρική σκηνή του ΘΟΚ. Η πρόταση έγινε αποδεκτή και η συνεργασία αποδείχτηκε ευδόκιμη. Η παράσταση είχε πολύ μεγάλη επιτυχία, τόσο που στο τέλος εκτός από ικανοποίηση μας άφησε και μια αίσθηση πικρή, γιατί δεν είχαμε τα μέσα τη συγκεκριμένη εποχή να τη στείλουμε να περιοδεύσει και στην Ελλάδα. Ωστόσο, η εμπειρία από τη συνεργασία μας αυτή γέννησε μια ανθρώπινη σχέση εκτίμησης και εμπιστοσύνης. Είχαμε ήδη από τότε αποφασίσει με ποιον σκηνοθέτη θα πήγαινε ο ΘΟΚ τον επόμενο χρόνο στην Επίδαυρο. Με αυτή την έννοια η δεύτερη συνεργασία αποτελεί προέκταση της πρώτης. Εξάλλου βασικοί συντελεστές της επιτυχίας του “Επιθεωρητή”, συνεργάζονται ξανά με τον Μοσχόπουλο στον “Ίωνα”».

Ένας ευρύτερος χάρτης εξωστρέφειας

Κοιτάζοντας προς το μέλλον, η αυτόνομη παρουσία στην αργολική σκηνή δεν αποτελεί ένα μεμονωμένο πυροτέχνημα, αλλά το βαρύ πυροβολικό μιας ευρύτερης στρατηγικής ανάπτυξης. Όσο για το αν θα περιμένουμε από εδώ και στο εξής μια αυτόνομη παρουσία του ΘΟΚ στην Επίδαυρο, και ποιο είναι το μελλοντικό πλάνο, ο κ. Βουτουρής τονίζει: «Όταν ξεκινήσαμε τις ενέργειες για την επιστροφή του ΘΟΚ στην Επίδαυρο διευκρίνισα σε μια συνέντευξή μου ότι αυτό αποτελούσε στόχο και όχι αυτοσκοπό. Έναν στόχο ενταγμένο στον στρατηγικό σχεδιασμό μιας ευρύτερης πολιτικής εξωστρέφειας και ανάπτυξης. Σε αυτό το πλαίσιο επιδιώξαμε τη συμμετοχή μας σε ευρωπαϊκά προγράμματα και διεθνή θεατρικά φεστιβάλ, ξεκινώντας βεβαίως από το Φεστιβάλ Επιδαύρου».

Ηλέκτρα Σοφοκλή, μτφ. Γιώργος Χειμωνάς / Σκηνοθεσία Μιχάλης Κακογιάννης. Ηλέκτρα η Ειρήνη Παπά – 25 & 26 Ιουνίου 1983

Άλλωστε, ο ΘΟΚ έχει αναπτύξει μια εξαιρετικά σημαντική παρουσία σε διεθνή φεστιβάλ, ενώ μετρά και σπουδαίες συνεργασίες και πρωτοβουλίες. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Πρόεδρος του Δ.Σ.: «Συμμετέχουμε επίσης στο Theatre in Palm και στο πρόγραμμα Theatre Green Book, το οποίο έχει ως στόχο τη μετάβαση όλων των θεάτρων της Ευρώπης σε “πράσινες” πρακτικές έως το 2030. Το 2025 είχαμε επίσης συμμετοχή στο Φεστιβάλ Young Europe στη Νόβα Γκόριτσα της Σλοβενίας με δική μας παραγωγή (το έργο “Fat”), καθώς και στο showcase στην πόλη Opole της Πολωνίας (ύστερα από τιμητική πρόσκληση των διοργανωτών). Συμμετέχουμε ακόμη ενεργά σε διεθνείς οργανισμούς και δίκτυα, όπως το Διαβαλκανικό Δίκτυο Παραστατικών Τεχνών / Inter-Balkan Network of Performing Arts (ο ΘΟΚ υπήρξε ένα από τα ιδρυτικά του μέλη το 2025), το Δίκτυο Anna Lindh (με εκπρόσωπό μας στη συντονιστική του ομάδα,) και το European Theatre Convention (ETC), το μεγαλύτερο δίκτυο θεάτρων της Ευρώπης το οποίο αριθμεί περισσότερα από 80 θέατρα-μέλη από 30 διαφορετικές χώρες. Σημειώνω μάλιστα το γεγονός ότι ο ΘΟΚ συμμετέχει με τη γενική διευθύντριά του, τη Μαρίνα Μαλένη, στο ΔΣ αυτού του σημαντικού δικτύου. Παράλληλα αναπτύσσουμε συνεργασίες με θεατρικούς οργανισμούς στη Φινλανδία, την Ιταλία, την Πορτογαλία, τη Ρουμανία, τη Λετονία, τη Μάλτα, τη Σουηδία κ.α.».

Μάλιστα, στο πλαίσιο αυτών των διεθνών συνεργασιών, ο Οργανισμός διοργάνωσε στη Λευκωσία το Φεστιβάλ Νέων Καλλιτεχνών Roots & Routes με τη συμμετοχή ομάδων από 14 ευρωπαϊκές χώρες. Παράλληλα, δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην ενίσχυση των ιστορικών δεσμών της Κύπρου με την Ελλάδα, διευρύνοντας τις συμπράξεις με κορυφαίους πολιτιστικούς φορείς όπως το Εθνικό Θέατρο, το Κρατικό Θέατρο Βόρειας Ελλάδας (ΚΘΒΕ), η Εθνική Λυρική Σκηνή και το Ίδρυμα Μιχάλη Κακογιάννη. Ο κ. Βουτουρής αναφέρει χαρακτηριστικά: «Αντιλαμβάνεστε επομένως ότι οι κινήσεις που κάναμε για την αποκατάσταση της σχέσης του ΘΟΚ με την Επίδαυρο έγιναν στο πλαίσιο ενός στρατηγικού σχεδιασμού και δεν ήταν καθόλου ευκαιριακές. Αυτό που μας ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή είναι η δημιουργία όλων των προϋποθέσεων ώστε η σχέση αυτή να μην είναι εφήμερη, να έχει προοπτική και συνέχεια. Εξάλλου θέλω να τονίσω ότι στις δεκαετίες κυρίως του 1980 και του 1990, στη διάρκεια της χρυσής κατά κάποιον τρόπο εικοσαετίας του, ο ΘΟΚ δημιούργησε μια σπουδαία παράδοση, αναγνωρίστηκε ως ένα τρίτο ελληνικό εθνικό θέατρο, και απέκτησε –κατέκτησε καλύτερα– θεσμικά δικαιώματα. Γι’ αυτό ακριβώς από τη δική μας πλευρά θα γίνει ό,τι είναι αναγκαίο για να αναθερμανθεί αυτή η παράδοση. Και ασφαλώς, θα υποβάλουμε τις προτάσεις μας, μέσα στο πλαίσιο των προθεσμιών που θα ανακοινώσει η διεύθυνση του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, για το 2027. Εννοείται ότι σκέψεις ήδη υπάρχουν αλλά θα ήταν πρωθύστερο να τις γνωστοποιήσουμε αυτή τη στιγμή».

Ικέτιδες Ευριπίδη, μτφ. Κωστής Κολώτας / Σκηνοθεσία Νίκος Χαραλάμπους – 30 & 31 Αυγούστου 1980

Από την κληρονομιά των μεγάλων στο αύριο των δημιουργών

Αυτή η ανάγκη για καλλιτεχνικό άνοιγμα κουβαλάει μαζί της το βάρος μιας σπουδαίας κληρονομιάς. Στο παρελθόν ο ΘΟΚ έκανε ιστορικές «ειδικές συνεργασίες» με προσωπικότητες όπως η Ειρήνη Παπά, ο Μιχάλης Κακογιάννης, ο Δημήτρης Ποταμίτης, ο Σωτήρης Μουστάκας, αλλά και κορυφαίους μουσικούς όπως ο Αλκίνοος Ιωαννίδης, ο Διονύσης Σαββόπουλος και ο Θάνος Μικρούτσικος.

Στο ερώτημα αν ο Οργανισμός στοχεύει σε αντίστοιχης εμβέλειας συνεργασίες στο μέλλον, ο κ. Βουτουρής απαντά καταγράφοντας τη σημερινή δημιουργική πραγματικότητα: «Στην πραγματικότητα ο ΘΟΚ δεν σταμάτησε ποτέ να επιδιώκει τη συνεργασία με προσωπικότητες από τον θεατρικό, καλλιτεχνικό και ευρύτερα τον πνευματικό χώρο. Για να μην επεκταθώ εδώ σε μιαν ιστορική επισκόπηση αναφέρω ενδεικτικά και μόνο, χάριν συντομίας, ότι τα δύο τελευταία χρόνια (2025-2026) ο ΘΟΚ συνεργάστηκε με σκηνοθέτες όπως ο Μιχαήλ Μαρμαρινός (“ζ΄- ή΄- θ΄, ο Ξένος”, τρεις ραψωδίες της Οδύσσειας), Θωμάς Μοσχόπουλος (“Επιθεωρητή” Γκόγκολ / “Ίων” Ευριπίδη), Stefan Larsson (“Ο μικρός Έγιολφ”, Ίψεν), Λίνα Νικολακοπούλου (Χορικά ύδατα), Τάκης Τζαμαργιάς (“Έγκλημα στο Όριεντ Εξπρές”, Άγκαθα Κρίστι), Owen Horsley (“Δωδέκατη νύχτα”, Σαίξπηρ), Patrick Myles (“Μεταφράσεις”, Μπράιαν Φρίηλ). Για το 2026-2027, ο ΘΟΚ παρουσιάζει στις σκηνές του παραγωγές Κύπριων κυρίως σκηνοθετών: Αχιλλέας Γραμματικόπουλος (Ανεμοδαρμένα ύψη της Έμιλι Μπροντέ), Ανδρέας Αραούζος ( Frost/Nixon του Πίτερ Μόργκαν), Αθηνά Κάσιου (“Ο γλάρος” του Άντον Τσέχωφ), Φώτης Νικολάου (Η Κοκκινοσκουφίτσα), Μαρία Μανναρίδου Καρσερά (Τόπος μνήμης, βασισμένο στη νουβέλα “Κλειστές πόρτες” του Κώστα Μόντη και την ποιητική σύνθεση Κυπριακή συμφωνία του Θοδόση Πιερίδη) κ.α.».

Μήδεια Ευριπίδη, μτφ. Μίνως Βολανάκης / Σκηνοθεσία Διαγόρας Χρονόπουλος. Μήδεια η Τζένη Γαϊτανοπούλου, Τροφός η Δέσποινα Μπεμπεδέλη – 23 & 24 Ιουνίου 1984

Πέρα όμως από τους θεσμούς, το θέατρο παραμένει μια τέχνη βαθιά ανθρωποκεντρική. Η φετινή αυτόνομη κάθοδος στηρίζεται σε δύο ηθοποιούς-πυλώνες του σύγχρονου κυπριακού θεάτρου, τον Νεοκλή Νεοκλέους και τη Στέλα Φυρογένη, που πρωταγωνιστούν στον «Ίωνα». Απαντώντας για την παρουσία τους, αλλά και για το τι σημαίνει η φετινή μεγάλη επιστροφή για τη νέα γενιά Κυπρίων δημιουργών, ο Παντελής Βουτουρής απαντά: «Έχετε δίκιο, ο Νεοκλής Νεοκλέους και η Στέλα Φυρογένη είναι σπουδαίοι ηθοποιοί και είναι ευτύχημα για τον ΘΟΚ ότι συνεργάζεται τακτικά μαζί τους. Θα ήθελα ωστόσο να προσθέσω ότι είναι “σπουδαίοι” όχι μόνο για το θέατρο της Κύπρου αλλά γενικότερα για το ευρύτερο νεοελληνικό θέατρο. Δυστυχώς η απουσία όλα αυτά τα χρόνια από τα θεατρικά δρώμενα της Ελλάδας είχε ως συνέπεια αυτοί και άλλοι σημαντικοί ηθοποιοί να λησμονηθούν σε μεγάλο βαθμό, κυρίως από τους νεότερους σε ηλικία φίλους του θεάτρου στην Ελλάδα. Γι’ αυτό η διεύρυνση των ιστορικών δεσμών της Κύπρου με την Ελλάδα πλαταίνει συγχρόνως τον ζωτικό χώρο των δημιουργών, ένθεν και ένθεν. Και αυτό, για να περάσω στο δεύτερο σκέλος της ερώτησης, αφορά και τη νέα γενιά των πολύ προικισμένων Κύπριων δημιουργών: σκηνοθετών, ηθοποιών, μουσικών κ.λπ.».