Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα της Τρίτης 18 Αυγούστου στην Εύβοια, με έναν 43χρονο άνδρα να χάνει τη ζωή του. Το δυστύχημα σημειώθηκε στον οδικό άξονα Καρύστου-Λεπούρων, στην περιοχή Καλογέρι, όταν το φορτηγό που οδηγούσε ο 43χρονος συγκρούστηκε με άλλο φορτηγό.

Του ανταποκριτή μας από το lamiareport.gr στη Στερεά Ελλάδα

Η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή, με αποτέλεσμα ο 43χρονος οδηγός του πρώτου οχήματος να εγκλωβιστεί μέσα στα συντρίμμια.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, αποτελούμενες από 10 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα, οι οποίοι επιχείρησαν για τον απεγκλωβισμό του. Ο 43χρονος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του και παραδόθηκε σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Διακομίστηκε εσπευσμένα στο Γενικό Νοσοκομείο Καρύστου, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Την προανάκριση για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Καρύστου. Στο πλαίσιο των προβλεπόμενων διαδικασιών, οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον 51χρονο οδηγό του άλλου φορτηγού με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια.