Στο χαμηλότερο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης κινήθηκαν οι κρατικές δαπάνες της Ελλάδας για τη δημόσια εκπαίδευση, σύμφωνα με τα νέα στοιχεία της Eurostat, τα οποία ο ΣΥΡΙΖΑ χαρακτηρίζει «αποκαλυπτικά». Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του, το 2023 η Ελλάδα διέθεσε το 3,3% του ΑΕΠ για την παιδεία, όταν ο μέσος όρος στην ΕΕ ανήλθε στο 4,7%.

«Η χώρα μας βρίσκεται προτελευταία στην ΕΕ, πάνω μόνο από τη Ρουμανία. Η εικόνα που έδωσε ο προϋπολογισμός του 2026 είναι ακόμη πιο ανησυχητική. Η Παιδεία χάνει έδαφος μέσα στις κρατικές δαπάνες. Οι ανάγκες των σχολείων και των πανεπιστημίων μεγαλώνουν, όμως η χρηματοδότηση παραμένει ανεπαρκής», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, καταλογίζοντας στην κυβέρνηση «πολιτική επιλογή» να «αφήνει τη δημόσια εκπαίδευση να αντιμετωπίζει παλιά και ανεπαρκή σχολικά κτίρια, ελλείψεις εκπαιδευτικών, ανάγκες στην ειδική αγωγή και την παράλληλη στήριξη, ενώ για βασικές ανάγκες αναζητούνται ακόμη και χορηγίες».

«Η ανάπτυξη της οικονομίας έχει νόημα όταν επιστρέφει στην κοινωνία. Όταν μεταφράζεται σε καλύτερα σχολεία και πανεπιστήμια, σε περισσότερους εκπαιδευτικούς, σε σύγχρονες υποδομές και σε ίσες ευκαιρίες για όλα τα παιδιά», σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ, ενώ οι προτάσεις που καταθέτει είναι: 14χρονη υποχρεωτική εκπαίδευση, από το νηπιαγωγείο έως το λύκειο, με ένταξη όλων των υφιστάμενων τύπων λυκείων, αύξηση της δημόσιας χρηματοδότησης της παιδείας στο 5% του ΑΕΠ, μόνιμοι διορισμοί εκπαιδευτικών, ώστε να καλύπτονται οι πραγματικές ανάγκες και σταθερή και επαρκής χρηματοδότηση των σχολικών και πανεπιστημιακών υποδομών, με προτεραιότητα στην ασφάλεια και την ποιότητα των χώρων μάθησης, σταθερή και επαρκής χρηματοδότηση των σχολικών και πανεπιστημιακών υποδομών, με προτεραιότητα στην ασφάλεια και την ποιότητα των χώρων μάθησης και ενίσχυση της ειδικής αγωγής και της παράλληλης στήριξης, ώστε κάθε παιδί να έχει την υποστήριξη που χρειάζεται.

«Η δημόσια Παιδεία αποτελεί μια από τις σημαντικότερες επενδύσεις μιας κοινωνίας. Αφορά τη νέα γενιά, την κοινωνική κινητικότητα, τη δημοκρατία και το μέλλον της χώρας. Γι’ αυτό η συζήτηση για την Παιδεία είναι, τελικά, συζήτηση για τις πολιτικές προτεραιότητες», υπογραμμίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.