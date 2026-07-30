Νέα δεδομένα φαίνεται πως διαμορφώνονται για το τηλεοπτικό μέλλον της Μίνας Καραμήτρου, η οποία, σύμφωνα με πληροφορίες, υπέβαλε την παραίτησή της από το OPEN.

Το πρωί της Πέμπτης 30 Ιουλίου, η Ζωή Κωνσταντοπούλου βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «10 Παντού», την οποία παρουσιάζουν η Μίνα Καραμήτρου και ο Νίκος Στραβελάκης. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας έκανε μια αναφορά που θεωρήθηκε από αρκετούς ως έμμεση επιβεβαίωση των πληροφοριών για την αποχώρηση της δημοσιογράφου από τον σταθμό.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου σχολίασε χαρακτηριστικά: «Την αγαπάω τη Μίνα και στενοχωριέμαι που φεύγει. Θέλω να το πω». Η Μίνα Καραμήτρου χαμογέλασε, επιλέγοντας να μην κάνει κανένα σχόλιο, ενώ ο Νίκος Στραβελάκης είπε: «Όλοι στενοχωριόμαστε και όλοι την αγαπάμε», επιβεβαιώνοντας κι εκείνος με τη σειρά του το τέλος της συνεργασίας τους.

Δείτε το σημείο στο 11:58:

Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει επίσημη ανακοίνωση από την ίδια ή από το OPEN. Ωστόσο, σύμφωνα με το τηλεοπτικό ρεπορτάζ, η Μίνα Καραμήτρου βρίσκεται κοντά σε συμφωνία με τον ΣΚΑΪ.