Στη σύλληψη ενός πρώην αξιωματούχου ασφαλείας επί προεδρίας Μπασάρ αλ Άσαντ προχώρησαν οι συριακές αρχές, μετά την επιστροφή του στη χώρα από την Αυστρία. Ο ίδιος είχε καταδικαστεί σε οκτώ χρόνια κάθειρξη για κακοποίηση κρατουμένων, ωστόσο διέφυγε και επέστρεψε στη γενέτειρά του, στη νότια Συρία, όπου και συνελήφθη, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο SANA.

Ο αντισυνταγματάρχης, Μούσαμπ Αμπού Ρούκμπα, συνελήφθη στην πόλη Νάουα, στην επαρχία Ντεράα, από τις δυνάμεις εσωτερικής ασφάλειας σε συνεργασία με την αντιτρομοκρατική υπηρεσία, ανέφερε το SANA.

Ο Αμπού Ρούκμπα καταδικάστηκε τον Ιούλιο από δικαστήριο της Βιέννης για πρόκληση σωματικών βλαβών, εξαναγκασμό και σεξουαλική επίθεση εναντίον κρατουμένων αντιπάλων του πρώην προέδρου Άσαντ, όταν ήταν επικεφαλής του τμήματος ποινικών ερευνών της αστυνομίας στην πόλη Ράκα για περισσότερο από μία δεκαετία.

Ο ίδιος είχε δηλώσει αθώος.

Το Reuters μετέδωσε την Παρασκευή ότι ο Αμπού Ρούκμπα έφυγε από την Αυστρία, αφού κατέθεσε έφεση κατά της καταδίκης του, και έφτασε στη Νάουα στις αρχές Ιουλίου, όπου η οικογένειά του οργάνωσε γιορτή για την υποδοχή του.

Το SANA επεσήμανε σήμερα ότι ο Αμπού Ρούκμπα εισήλθε παράνομα στο συριακό έδαφος, αφού έφυγε από την Αυστρία, και ότι οι Αρχές τον εντόπισαν στη Νάουα. Μετά τη σύλληψή του έχει παραδοθεί στις αρμόδιες αρχές, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι νομικές διαδικασίες και να του ασκηθούν διώξεις, πρόσθεσε η ίδια πηγή.

Προς το παρόν δεν είναι ξεκάθαρο ποιες κατηγορίες ενδέχεται να απαγγελθούν στον Αμπού Ρούκμπα από τις συριακές αρχές, ενώ δεν είναι γνωστό αν η Αυστρία έχει ζητήσει τη σύλληψη ή την έκδοσή του.

Εκπρόσωπος του αυστριακού δικαστηρίου που τον καταδίκασε δήλωσε στο Reuters ότι, πριν από τη δίκη του ο Αμπού Ρούκμπα δεν θεωρήθηκε επικίνδυνος φυγής, καθώς ζούσε στην Αυστρία από το 2014 και είχε καταθέσει αίτηση για την παροχή ασύλου για τον ίδιο και την οικογένειά του.

Στη διάρκεια της δίκης του δεν τέθηκε υπό κράτηση ούτε του επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι και η αναχώρησή του από την Αυστρία δεν παραβίασε τη νομοθεσία ή αποφάσεις του δικαστηρίου, καθώς εκκρεμεί η εκδίκαση της έφεσής του, πρόσθεσε ο εκπρόσωπος, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.