Στην Ελλάδα βρέθηκε για διακοπές η Πάρις Χίλτον, έχοντας στο πλευρό της την οικογένειά της και επιλέγοντας τη Σαντορίνη για μερικές ημέρες χαλάρωσης.

Την παρουσία τους στο νησί αποκάλυψε η αδελφή της, Νίκι Χίλτον, μέσα από φωτογραφίες που δημοσίευσε την Τρίτη 18 Αυγούστου στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Στα στιγμιότυπα αποτυπώνονται στιγμές από τις διακοπές τους, οι βόλτες στη θάλασσα και το ιδιαίτερο κυκλαδίτικο τοπίο. «Οικογενειακές στιγμές αλά ελληνικά», έγραψε χαρακτηριστικά η Νίκι Χίλτον στη λεζάντα της ανάρτησής της.

Στην πρώτη φωτογραφία, οι δύο αδελφές ποζάρουν μαζί πάνω σε σκάφος, επιλέγοντας και οι δύο μπλε αποχρώσεις για την εμφάνισή τους, ενώ πίσω τους απλώνεται το χαρακτηριστικό τοπίο της Σαντορίνης.

Η Πάρις Χίλτον μοιράστηκε και εκείνη στιγμές από το ταξίδι τους, δημοσιεύοντας στο TikTok ένα βίντεο στο οποίο χορεύει μαζί με την αδελφή της πάνω στο γιοτ όπου διέμεναν, με το νησί να διακρίνεται στο φόντο.

@parishilton Sisters by chance, best friends by choice @Nicky Hilton Rothschild 👯‍♀️💖 ♬ original sound – Milli

Οι δύο αδελφές έδειξαν να απολαμβάνουν τις ξέγνοιαστες οικογενειακές στιγμές τους στην Ελλάδα, συνδυάζοντας τη θάλασσα, τις βόλτες και την ξεκούραση με ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα τοπία του ελληνικού καλοκαιριού.