Νόμος που απαγορεύει την κάλυψη του προσώπου με πέπλο σε δημόσιους χώρους τέθηκε σε ισχύ στην Πορτογαλία, μετά την υπογραφή του από τον Πρόεδρο της χώρας, Αντόνιο Ζοζέ Σεγκούρο. Η νομοθεσία, που προωθήθηκε με πρωτοβουλία της άκρας δεξιάς, αφορά στην πράξη κυρίως μουσουλμάνες που φορούν μπούρκα ή νικάμπ.

«Το πρόσωπο είναι κεντρικό στοιχείο της ταυτότητας και της επικοινωνίας των ανθρώπων», εξήγησε ο αρχηγός του κράτους σε ανακοίνωσή του που δόθηκε στη δημοσιότητα χθες, Τρίτη, το βράδυ.

Ο πρώην ηγέτης του Σοσιαλιστικού Κόμματος αναγνώρισε πάντως ότι πρόκειται για ένα ζήτημα «μεγάλης κοινωνικής και πολιτιστικής ευαισθησίας».

Η τελική εκδοχή του νομοθετικού κειμένου, το οποίο περιγράφεται από τα πορτογαλικά μέσα ενημέρωσης ως «ο νόμος της μπούρκας», είχε υιοθετηθεί από το κοινοβούλιο τον περασμένο Ιούλιο με τις ψήφους του κυβερνητικού συνασπισμού της δεξιάς και της άκρας δεξιάς, ενώ τα κόμματα της αριστεράς είχαν καταψηφίσει.

Ο νόμος απαγορεύει τα ενδύματα τα οποία κρύβουν το πρόσωπο ή εμποδίζουν την αναγνώριση κάποιου στους δημόσιους χώρους, καθώς και κάθε καταναγκασμό που επιβάλλει σε κάποιον να καλύψει το πρόσωπό του για λόγους οι οποίοι συνδέονται με το φύλο, τη θρησκεία, την ηλικία ή την καταγωγή.

Οι παραβάτες αντιμετωπίζουν πρόστιμα από 150 έως 3.000 ευρώ. Εξαιρέσεις προβλέπονται κυρίως για λόγους υγείας, καθώς και για επαγγελματικούς, καλλιτεχνικούς ή κλιματικούς λόγους, και επίσης μέσα σε χώρους λατρείας, στις διπλωματικές αντιπροσωπείες και στα αεροπλάνα, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.