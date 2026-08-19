Ένα τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στη Ζάκυνθο, όπου ένας 34χρονος υπήκοος Βρετανίας εντοπίστηκε νεκρός στη θαλάσσια περιοχή κοντά στο Μαραθονήσι, στον Λαγανά.

Ο 34χρονος μεταφέρθηκε στην ακτή με τη συνδρομή λουόμενων, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και πραγματοποιήθηκε ΚΑΡΠΑ, χωρίς όμως θετικά αποτελέσματα.

Στη συνέχεια, παρελήφθη από περιπολικό σκάφος του Λιμενικού το οποίο βρισκόταν στην περιοχή στο πλαίσιο προγραμματισμένης περιπολίας και μεταφέρθηκε στον λιμενίσκο Αγίου Σώστη. Από εκεί, διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Την προανάκριση για τις συνθήκες του περιστατικού διενεργεί το Λιμεναρχείο Ζακύνθου, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.