Την καταβολή 5.000 δολαρίων σε κάθε ενήλικο πολίτη των Ηνωμένων Πολιτειών έθεσε ως προεκλογική δέσμευση ο Ντόναλντ Τραμπ, συνδέοντας την υλοποίησή της με την επικράτηση των Ρεπουμπλικανών στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε την Τετάρτη ότι το λεγόμενο «μέρισμα» θα δοθεί εφόσον το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα καταφέρει να διατηρήσει τον έλεγχο τόσο της Βουλής των Αντιπροσώπων όσο και της Γερουσίας.

Η εξαγγελία αφορά τις εκλογές της 3ης Νοεμβρίου, οι οποίες διεξάγονται στο μέσο της δεύτερης προεδρικής θητείας του Τραμπ και θα καθορίσουν τους συσχετισμούς δυνάμεων στο Κογκρέσο.

Ο αμερικανός πρόεδρος, που εκφράστηκε σε κομματική εκδήλωση, πρόσθεσε πως το ποσό αυτό θα πρέπει να δαπανηθεί αποκλειστικά και μόνο «στις ΗΠΑ».

.@POTUS announces the TRUMP DIVIDEND: If Republicans win both the House and the Senate, because of our tremendous economic success, I will issue a dividend to every adult citizen in the United States for $5,000 pic.twitter.com/s4orJJGx9d — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) September 10, 2026

«Μπορώ να σας δώσω αυτή την υπόσχεση. Αν οι Ρεπουμπλικάνοι κερδίσουν τη Βουλή των Αντιπροσώπων και τη Γερουσία των ΗΠΑ, λόγω της τεράστιας δύναμης και επιτυχίας μας στην οικονομία, θα εκδώσω ένα μέρισμα για κάθε ενήλικο πολίτη στις Ηνωμένες Πολιτείες ύψους 5.000 δολαρίων», ανέφερε.

Στο στόχαστρο η υπόγεια εγκατάσταση στο Pickaxe Mountain

Από την οικονομία, ο Αμερικανός πρόεδρος πέρασε στη σύγκρουση με την Τεχεράνη, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας ακόμη αμερικανικής στρατιωτικής επιχείρησης εναντίον ιρανικών πυρηνικών υποδομών.

Αυτή τη φορά αναφέρθηκε στο «Όρος Κολάνγκ» ή «Pickaxe Mountain», όπου κατασκευάζεται πυρηνική εγκατάσταση σε μεγάλο βάθος στο εσωτερικό βουνού, νότια των εγκαταστάσεων εμπλουτισμού ουρανίου στη Νατάνζ.

NOW – Trump, at GOP midterm convention: "We noticed there's a little activity at Pickaxe [Mountain]. I would advise Iran not to get cute. Because we will have to hit them very hard, we have no choice." pic.twitter.com/BFvWXprOGc — Disclose.tv (@disclosetv) September 10, 2026

«Μπορεί να χρειαστεί να τους δώσουμε ένα χτύπημα και εκεί, επειδή κάποιος είπε ότι υπήρχε μικρή δραστηριότητα στην περιοχή», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Λίγο αργότερα επανήλθε στο ζήτημα, στέλνοντας ακόμη αυστηρότερο μήνυμα προς την ιρανική ηγεσία.

«Παρατηρήσαμε ότι υπάρχει κάποια δραστηριότητα στο Pickaxe. Θα συμβούλευα το Ιράν να μην κάνει έξυπνα παιχνίδια, γιατί θα πρέπει να τους χτυπήσουμε πολύ σκληρά».

Μέχρι στιγμής, η συγκεκριμένη εγκατάσταση δεν έχει δεχθεί επίθεση, ενώ οι εργασίες εκσκαφής από την ιρανική πλευρά εξακολουθούν να βρίσκονται σε εξέλιξη. Το περιεχόμενο των υπόγειων χώρων δεν έχει εξακριβωθεί, καθώς επιθεωρητές της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας δεν έχουν μπορέσει να εισέλθουν στις εγκαταστάσεις.

Επίθεση στην Τεχεράνη και… «Στενά Τραμπ»

Ανεβάζοντας ακόμη περισσότερο τους τόνους απέναντι στην Τεχεράνη, ο Τραμπ αποκάλεσε το Ιράν «νταήδες της Μέσης Ανατολής», εν μέσω της συνεχιζόμενης αντιπαράθεσης στην περιοχή.

Στην ίδια τοποθέτηση έριξε ξανά στο τραπέζι την αλλαγή της ονομασίας των Στενών του Ορμούζ, υπονοώντας ότι η στρατηγικής σημασίας θαλάσσια δίοδος θα μπορούσε να μετονομαστεί σε «Στενά Τραμπ».

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Αμερικανός πρόεδρος προτείνει νέες ονομασίες για γεωγραφικά σημεία. Στο πλαίσιο της εμπορικής σύγκρουσης με τον Καναδά είχε εισηγηθεί, μεταξύ άλλων, η λίμνη Οντάριο να αποκαλείται «Λίμνη Αμερική».

Συνδέει την αποκλιμάκωση στο πετρέλαιο με νίκη επί του Ιράν

Σημαντικό μέρος της ομιλίας του αφιερώθηκε και στο κόστος ζωής, με τον Τραμπ να παρουσιάζει την οικονομική πολιτική της κυβέρνησής του ως παράγοντα αποκλιμάκωσης των τιμών. Παράλληλα, επιτέθηκε στις προηγούμενες κυβερνήσεις, τις οποίες κατηγόρησε για «τρισεκατομμύρια δολάρια σπατάλης και απάτες γύρω από την πράσινη ενέργεια».

«Φέρνω τις τιμές πολύ κάτω, πολύ, πολύ κάτω», δήλωσε.

Κατά τον ίδιο, οι μειώσεις γίνονται ήδη αισθητές στα τρόφιμα και σε «σχεδόν κάθε άλλου προϊόντος». Για την ενέργεια, προέβλεψε ότι η αποκλιμάκωση θα έρθει όταν «κερδίσουμε τον πόλεμο με το Ιράν».

Οι αναφορές του έγιναν σε μια περίοδο έντονης αναταραχής στις ενεργειακές αγορές, με το πετρέλαιο να έχει ξεπεράσει τα 100 δολάρια ανά βαρέλι. Στην άνοδο έχουν συμβάλει οι επιθέσεις ΗΠΑ και Ιράν εναντίον δεξαμενόπλοιων στον Κόλπο, καθώς και τα χτυπήματα των Χούθι σε πετρελαϊκές υποδομές της Σαουδικής Αραβίας.

Ρίχνει όλο το βάρος στη μάχη για το Κογκρέσο

Με τις ενδιάμεσες εκλογές να πλησιάζουν, ο Τραμπ επιχείρησε να αυξήσει το διακύβευμα της αναμέτρησης, παρουσιάζοντας την κάλπη του Νοεμβρίου ως μία από τις κρισιμότερες στην αμερικανική ιστορία. Έφτασε μάλιστα να υποστηρίξει ότι το αποτέλεσμά της θα μπορούσε να επηρεάσει «τα επόμενα 250 χρόνια» της χώρας.

Ζήτησε από τους ψηφοφόρους του να κινητοποιηθούν υπέρ των Ρεπουμπλικανών, προειδοποιώντας ότι η απώλεια του ελέγχου του Κογκρέσου θα μπορούσε, κατά την άποψή του, να θέσει σε κίνδυνο την πολιτική για τα σύνορα, τις φορολογικές μειώσεις και τη δημόσια ασφάλεια.

«Αν παραδώσουμε το μέλλον της Αμερικής στους ριζοσπάστες Δημοκρατικούς, θα είναι τραγωδία», δήλωσε, με το ακροατήριο να απαντά με συνθήματα υπέρ των ΗΠΑ.

Περιοδεία στις πολιτείες όπου θα κριθεί η πλειοψηφία

Ο Τραμπ προανήγγειλε έντονη προσωπική παρουσία στην προεκλογική εκστρατεία των Ρεπουμπλικανών, δηλώνοντας ότι σκοπεύει να ταξιδέψει σε όλες τις πολιτείες όπου η μάχη για έδρες στη Βουλή των Αντιπροσώπων και τη Γερουσία θεωρείται αμφίρροπη.

Γνωρίζοντας ότι το κόμμα που ελέγχει τον Λευκό Οίκο παραδοσιακά αντιμετωπίζει δυσκολίες στις ενδιάμεσες εκλογές, επιχείρησε παράλληλα να μετατρέψει την αναμέτρηση σε προσωπικό στοίχημα.

Κάλεσε έτσι τους υποστηρικτές του να «προσποιηθούν ότι είναι ο ίδιος στο ψηφοδέλτιο», ζητώντας τους να συμμετάσχουν στις εκλογές με την ίδια ένταση που θα είχαν εάν επρόκειτο για προεδρική αναμέτρηση.