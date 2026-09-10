Σήμερα, Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου 2026, σύμφωνα με το εορτολόγιο γιορτάζουν μεταξύ άλλων ο Κλήμης, η Μηνοδώρα, η Μητροδώρα, η Νυμφοδώρα και η Πουλχερία. Η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά ιδιαίτερα τη μνήμη των Αγίων Μηνοδώρας, Μητροδώρας και Νυμφοδώρας, των τριών αδελφών από τη Βιθυνία.

Εορτολόγιο σήμερα: Ποιοι γιορτάζουν στις 10 Σεπτεμβρίου

Σύμφωνα με το εορτολόγιο, σήμερα γιορτάζουν τα εξής ονόματα:

Κλήμης, Κλημεντίνη, Κλημεντίνα, Κλεμεντίνη, Κλεμεντίνα

Μηνοδώρα

Μητροδώρα

Νυμφοδώρα

Πουλχερία, Πουλχερίνα, Πουλχερίτσα, Πουλχέρω, Πουλχέρη

Ποιος γιορτάζει αύριο

Αύριο, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν:

Ευανθία, Εύα, Ευάνθης

Ευφρόσυνος, Φρόσυνος

Σήμερα η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη των:

Στις 10 Σεπτεμβρίου η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τις Αγίες Μηνοδώρα, Μητροδώρα και Νυμφοδώρα, τον Άγιο Βαρυψάβα, τον Άγιο Πέτρο επίσκοπο Νικαίας, την Αγία Πουλχερία τη βασίλισσα, τους Αγίους Απελλή, Λουκά και Κλήμη τους Αποστόλους, την Αγία Ία, τον Όσιο Ησαΐα, κτίτορα της Ιεράς Βασιλικής και Σταυροπηγιακής Μονής Κύκκου, την Αγία Ευδοκία «η παις», τον Άγιο Παύλο επίσκοπο Νικαίας και τον Όσιο Παύλο τον Υπάκουο, τον «εν τω Σπηλαίω». Τιμώνται επίσης η μνήμη της Ευρέσεως της Σεπτής Εικόνος της Θεοτόκου στη Νήσο Μαλαιών Τρικκέρων, η Σύναξη της Παναγίας της Σκριπούς στον Ορχομενό και η Σύναξη της Παναγίας της Τρικεριώτισσας.

Αγίες Μηνοδώρα, Μητροδώρα και Νυμφοδώρα: Οι τρεις αδελφές από τη Βιθυνία

Οι Αγίες Μηνοδώρα, Μητροδώρα και Νυμφοδώρα ήταν, σύμφωνα με την εκκλησιαστική παράδοση, τρεις αδελφές που κατάγονταν από τη Βιθυνία της Μικράς Ασίας. Η μνήμη τους τιμάται κάθε χρόνο στις 10 Σεπτεμβρίου.

Η παράδοση αναφέρει ότι οι τρεις γυναίκες επέλεξαν να απομακρυνθούν από την κοσμική ζωή και εγκαταστάθηκαν σε έναν λόφο κοντά στα Πύθια θερμά λουτρά. Εκεί ακολούθησαν ασκητικό τρόπο ζωής, αφιερωμένες στην πίστη και την προσευχή.

Στον βίο τους αναφέρεται επίσης ότι απέκτησαν φήμη για τη βοήθεια που προσέφεραν σε ανθρώπους που αντιμετώπιζαν ασθένειες. Η παρουσία τους έγινε γνωστή στην περιοχή και, κατά την εκκλησιαστική παράδοση, πολλοί άρχισαν να τις επισκέπτονται.

Όταν πληροφορήθηκε τη δράση τους ο έπαρχος Φρόντων, διέταξε τη σύλληψή τους. Οι τρεις αδελφές κλήθηκαν να εγκαταλείψουν τη χριστιανική τους πίστη, αλλά αρνήθηκαν και, σύμφωνα με τον συναξαριστικό τους βίο, υπέστησαν βασανιστήρια.

Η εκκλησιαστική παράδοση τοποθετεί το μαρτύριό τους στα τέλη του 3ου αιώνα. Οι αφηγήσεις για τις τελευταίες στιγμές τους περιλαμβάνουν και το επεισόδιο κατά το οποίο επιχειρήθηκε η καύση των σωμάτων τους, πριν μια ισχυρή βροχή σβήσει τη φωτιά. Στη συνέχεια, οι χριστιανοί της περιοχής φέρεται να παρέλαβαν και να έθαψαν τα σώματά τους.

Οι Μηνοδώρα, Μητροδώρα και Νυμφοδώρα έμειναν στη χριστιανική παράδοση ως σύμβολα αφοσίωσης και σταθερότητας στην πίστη. Η κοινή τους πορεία και το μαρτύριό τους είναι ο λόγος για τον οποίο η Εκκλησία τις τιμά μαζί στις 10 Σεπτεμβρίου.

Ἡγοῦντο Μηνοδώρα καὶ Μητροδώρα,

Καὶ Νυμφοδώρα δῶρα σαρκὸς αἰκίας.

Θεινόμεναι δεκάτῃ δωρώνυμοι ἔκθανον αἱ τρεῖς.

Εορτολόγιο Σεπτεμβρίου

Δείτε αναλυτικά το εορτολόγιο Σεπτεμβρίου και ποιοι γιορτάζουν κάθε μέρα.