Το ενδεχόμενο η σύγκρουση με το Ιράν να εξελιχθεί σε έναν μακροχρόνιο πόλεμο, ο οποίος θα μπορούσε να βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη όταν ο Ντόναλντ Τραμπ αποχωρήσει από τον Λευκό Οίκο, φέρονται να έχουν θέσει στον Αμερικανό πρόεδρο στενοί συνεργάτες του, σύμφωνα με τη Wall Street Journal.

Οι εκτιμήσεις που μεταφέρθηκαν στον Τραμπ στο παρασκήνιο απέχουν σημαντικά από την εικόνα που ο ίδιος παρουσιάζει δημοσίως, καθώς εξακολουθεί να υποστηρίζει ότι η σύγκρουση μπορεί να ολοκληρωθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα και με νίκη των Ηνωμένων Πολιτειών.

Οι προειδοποιήσεις πίσω από τις κλειστές πόρτες

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το μέλλον του πολέμου έχει αποτελέσει αντικείμενο συζητήσεων τόσο στο Οβάλ Γραφείο όσο και στην Αίθουσα Επιχειρήσεων του Λευκού Οίκου.

Μεταξύ εκείνων που φέρεται να έχουν παρουσιάσει στον Τραμπ το δυσμενές σενάριο βρίσκονται ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και άλλα υψηλόβαθμα στελέχη της αμερικανικής κυβέρνησης.

Η ανησυχία τους επικεντρώνεται στην πιθανότητα η Τεχεράνη να αποδειχθεί ικανή να αντέξει για μεγάλο χρονικό διάστημα την αμερικανική πίεση. Σε μια τέτοια περίπτωση, η πολεμική αναμέτρηση θα μπορούσε να παραταθεί μέχρι το τέλος της θητείας Τραμπ και να παραμένει ανοιχτή ακόμη και όταν ο επόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ ορκιστεί τον Ιανουάριο του 2029.

Από την «εκδρομή» των λίγων εβδομάδων σε έναν πόλεμο έξι μηνών

Όταν αποφάσισε να οδηγήσει τις Ηνωμένες Πολιτείες στον πόλεμο εναντίον του Ιράν, ο Τραμπ παρουσίαζε τη στρατιωτική επιχείρηση ως μια «εκδρομή» διάρκειας λίγων εβδομάδων.

Έξι μήνες αργότερα, η πραγματικότητα στο πεδίο έχει αποδειχθεί πολύ διαφορετική. Η σύγκρουση συνεχίζεται, δημιουργώντας ολοένα μεγαλύτερες πολιτικές και οικονομικές πιέσεις στην Ουάσινγκτον και στους υπόλοιπους εμπλεκομένους.

Παρά τη διάρκεια και τις συνέπειες του πολέμου, ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος εξακολουθεί δημοσίως να τον χαρακτηρίζει «παιχνιδάκι» και να εμφανίζεται βέβαιος ότι το τέλος του βρίσκεται κοντά.

Τραμπ: Ο πόλεμος θα τελειώσει «αμέσως μετά» τις ενδιάμεσες εκλογές

Μιλώντας την Τετάρτη, ο Αμερικανός πρόεδρος έδωσε αυτή τη φορά ως χρονικό ορίζοντα για τον τερματισμό των εχθροπραξιών τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι αναμένει ο πόλεμος να ολοκληρωθεί «αμέσως μετά» την εκλογική αναμέτρηση, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι η Τεχεράνη επιχειρεί να επηρεάσει το αποτέλεσμα των αμερικανικών εκλογών.

Επανέλαβε επίσης την εκτίμησή του ότι το Ιράν «δεν θα καταφέρει να αντέξει για πολύ ακόμα».

Οι αμερικανικές απαιτήσεις και το ενδεχόμενο διαπραγματεύσεων

Οι στόχοι της Ουάσινγκτον, σύμφωνα με τον Τραμπ, δεν περιορίζονται πλέον μόνο στην επίτευξη μιας συμφωνίας για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ επιδιώκουν πολύ περισσότερα, ενώ ταυτόχρονα δήλωσε πως αυτή τη στιγμή δεν αναζητούν συμφωνία. Παρ’ όλα αυτά, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξουν διαπραγματεύσεις.

Οι δηλώσεις αυτές έρχονται την ώρα που, σύμφωνα με τη Wall Street Journal, στο εσωτερικό της κυβέρνησής του εξετάζεται ένα πολύ πιο απαισιόδοξο σενάριο για τη διάρκεια της σύγκρουσης.

Συνδέει και την αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου με το τέλος του πολέμου

Ο Τραμπ συνέδεσε παράλληλα την πορεία των διεθνών τιμών του πετρελαίου με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Εκτίμησε ότι μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου θα υπάρξει σημαντική αποκλιμάκωση των τιμών, θεωρώντας ότι μέχρι τότε θα έχει ανοίξει ο δρόμος για τον τερματισμό του πολέμου.

Η αισιοδοξία που εκφράζει δημοσίως, πάντως, βρίσκεται σε έντονη αντίθεση με τις προειδοποιήσεις που, σύμφωνα με τη Wall Street Journal, ακούει στο εσωτερικό του Λευκού Οίκου για το ενδεχόμενο μιας σύγκρουσης που θα μπορούσε να ξεπεράσει ακόμη και τα χρονικά όρια της προεδρίας του.