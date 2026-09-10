Στην αυστηρότερη αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής στρέφεται η κυβέρνηση του Μεξικού, επιδιώκοντας να ενισχύσει τα κρατικά έσοδα χωρίς να θεσπίσει νέους ή πρόσθετους φόρους το 2027, χρονιά κατά την οποία θα διεξαχθούν εκλογές στη χώρα.

«Πρόκειται για υπεύθυνο σχέδιο οικονομικής ανάκαμψης: η χώρα δεν είναι χρεωμένη, αντίθετα με όσα λένε ορισμένοι, και δεν υπάρχουν νέοι φόροι» υπό σχεδιασμό, είπε η πρόεδρος Κλαούδια Σέινμπαουμ κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου την οποία παραχωρεί κάθε πρωί.

Οι δημόσιες δαπάνες που αφορούν «την παιδεία, την υγεία και κοινωνικά προγράμματα είναι εγγυημένες», διαβεβαίωσε.

Η πρόεδρος αναμένει ωστόσο την ερμηνεία που αναμένεται για το σχέδιο της κυβέρνησής της από πλευράς των οίκων αξιολόγησης, που θα μπορούσαν να αφαιρέσουν από το Μεξικό την πολύτιμη επενδυτική βαθμίδα του, την οποία διατηρούν λιγοστά άλλα κράτη στην περιοχή, σε περίπτωση που κρίνουν πως δεν είναι βιώσιμο.

Η δεύτερη οικονομία της Λατινικής Αμερικής επιδιώκει να μειώσει το δημοσιονομικό έλλειμμα, που έχει φτάσει σε επίπεδα άνευ προηγουμένου εδώ και σαράντα χρόνια.

Τα δημοσιονομικά του Μεξικού πιέζονται εξαιτίας της αύξησης των δαπανών για τις συντάξεις, για την εξυπηρέτηση του χρέους, το κόστος του οποίου (των επιτοκίων) έχει ανέβει, καθώς και για κοινωνικά προγράμματα, κάτι χαρακτηριστικό σε χώρες όπου κυβερνά η αριστερά ή η κεντροαριστερά.

Το σχέδιο κρατικού προϋπολογισμού αναμένεται να εγκριθεί κι από τα δυο σώματα του μεξικανικού κοινοβουλίου, όπου το κυβερνών κόμμα έχει απόλυτη πλειοψηφία των εδρών. Προθεσμία είναι η 15η Νοεμβρίου.

Η μεξικανική οικονομία χαρακτηρίζεται σταθερή. Η κυβέρνηση της προέδρου Σέινμπαουμ προβλέπει ανάπτυξη μεταξύ 1,5 και 2,5% του ΑΕΠ και πληθωρισμό ελεγχόμενο.

Τον Αύγουστο, ο πληθωρισμός έφτασε το 0,2% σε μηνιαία και το 3,26% σε ετήσια βάση, ωστόσο πολλοί διαμαρτύρονται για το υψηλό κόστος αγαθών πρώτης ανάγκης.

Το σχέδιο προϋπολογισμού δεν περιέχει νέους φόρους, ωστόσο προβλέπει ενίσχυση των μηχανισμών καταπολέμησης της φοροδιαφυγής και της φορολογικής απάτης, ιδίως τον πιο αυστηρό έλεγχο των πληρωμών των φόρων εισοδήματος.

Στο Μεξικό θα διεξαχθούν το 2027 εκλογές για την ανανέωση της σύνθεσης της κάτω Βουλής και την ανάδειξη νέων κυβερνητών σε 17 από τις 32 πολιτείες.

Ως το 2027 η κυβέρνηση υπολογίζει ότι το συνολικό χρέος θα φτάσει το 55% του ΑΕΠ. Πρόκειται για συγκριτικά χαμηλό επίπεδο, αν ληφθεί υπόψη ότι ανέρχεται στο 70% στη Βραζιλία και στο 56% στην περιφέρεια κατά μέσον όρο, σύμφωνα με δεδομένα του υπουργείου Οικονομικών.