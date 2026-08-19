Η Βίκυ Καγιά και ο σύζυγός της, Ηλίας Κρασσάς, επέλεξαν τη Μύκονο για λίγες στιγμές χαλάρωσης, απολαμβάνοντας τον ήλιο και τη θάλασσα μακριά από τους έντονους ρυθμούς της καθημερινότητάς τους.

Ο φωτογραφικός φακός του NDP συνάντησε το ζευγάρι σε παραλία του νησιού και κατέγραψε ιδιαίτερα τρυφερές στιγμές ανάμεσά τους. Οι δυο τους αντάλλαξαν φιλιά και αγκαλιές, δείχνοντας πόσο αγαπημένοι είναι.

Πρόσφατα, η Βίκυ Καγιά είχε αναφερθεί και στα δημοσιεύματα που ήθελαν τη σχέση της με τον Ηλία Κρασσά να περνά κρίση, διαψεύδοντας κατηγορηματικά τις φήμες περί χωρισμού. Μάλιστα, είχε εκφράσει την ενόχλησή της για όσα γράφτηκαν, τονίζοντας ότι επρόκειτο για ανυπόστατες πληροφορίες που επηρέασαν και την οικογένειά τους.