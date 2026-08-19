Ένα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης 18 Αυγούστου στη θαλάσσια περιοχή της Συκιάς στη Χαλκιδική, όταν 65χρονος ψαροντουφεκάς τραυματίστηκε από διερχόμενο σκάφος.

Ο 65χρονος αλλοδαπός μεταφέρθηκε και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Πολυγύρου, ενώ το σκάφος, ελληνικής σημαίας, χειριζόταν 60χρονος Έλληνας.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε αρχικά η Λιμενική Αρχή του Νέου Μαρμαρά και στο σημείο έσπευσε περιπολικό σώμα του Λιμενικού. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο λιμάνι Συκιών, από όπου διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ αρχικά στο Κέντρο Υγείας Αγίου Νικολάου και στη συνέχεια στο Γενικό Νοσοκομείο Πολυγύρου, όπου παραμένει νοσηλευόμενος.

Προανάκριση διενεργείται από το Γ’ Λιμενικό Τμήμα Νέου Μαρμαρά του Λιμεναρχείου Ιερισσού, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ