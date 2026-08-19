Το ΝΑΤΟ απάντησε για τα σενάρια ιρανικών χτυπημάτων στην Ευρώπη, τονίζοντας πως είναι έτοιμο να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε απειλή.

«Το ΝΑΤΟ είναι έτοιμο να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε απειλή και θα κάνει πάντα ό,τι είναι απαραίτητο για να υπερασπιστεί όλους τους συμμάχους», διεμήνυσε αξιωματούχος της συμμαχίας απαντώντας σε ερωτήσεις σχετικά με το δημοσίευμα των Financial Times για το Ιράν.

Η εξέλιξη έρχεται μετά τις πληροφορίες που αποκάλυψαν οι Financial Times για το ενδεχόμενο το Ιράν να εξετάζει πλήγματα σε αμερικανικούς στόχους στην Ευρώπη, σε περίπτωση περαιτέρω κλιμάκωσης των πολεμικών επιχειρήσεων από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Όπως αποδείχθηκε νωρίτερα φέτος, όταν η αεράμυνα του ΝΑΤΟ αναχαίτισε με επιτυχία βαλλιστικούς πυραύλους που κατευθύνονταν προς την Τουρκία από το Ιράν σε τέσσερις ξεχωριστές περιπτώσεις, η αποτρεπτική και αμυντική μας στάση είναι ισχυρή και αποτελεσματική», διαβεβαίωσε ο αξιωματούχος.