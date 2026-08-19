Τα προκριματικά του Champions League και το κύπελλο Ελλάδας κυριαρχούν στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων την Τετάρτη (19/8).

Η Καλαμάτα θα αντιμετωπίσει τον Παναιτωλικό στις 17:15 με στόχο την πρόκριση στη League Phase του κυπέλλου ενώ το βράδυ παίρνουν σειρά τα παιχνίδια για τα play off του Champions League.

Αναλυτικά το πρόγραμμα

17:15 ΣΚΑΪ Καλαμάτα – Παναιτωλικός Κύπελλο Ελλάδας Superbet

18:00 Novasports 6HD WTA 1000 2026 Σινσινάτι

18:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 2026 Σινσινάτι (Κυρίως Ταμπλό)

18:45 ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ Προκριματικά κρίκων – Πετρούνιας Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα γυμναστικής

20:00 Novasports 6HD WTA 1000 2026 Σινσινάτι

22:00 COSMOTE SPORT 5 HD Χάποελ Μπερ Σεβά – Σαμπάχ UEFA Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 4 HD Σλόβαν Μπρατισλάβας – Τσέλιε UEFA Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 7 HD Ατλέτικο Μαδρίτης – Μάλαγα LaLiga

22:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 2026 Σινσινάτι (Κυρίως Ταμπλό)

22:00 MEGA – COSMOTE SPORT 3 HD Σέλτικ – Λίντσερ UEFA Champions League UEFA Champions League