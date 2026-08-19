Πρώην ανώτερος σύμβουλος του Άντονι Φάουτσι δήλωσε ένοχος για συνωμοσία με σκοπό την απόκρυψη ομοσπονδιακών εγγράφων που σχετίζονται με την έρευνα για την προέλευση της θανατηφόρας πανδημίας του κορονοϊού.

Σύμφωνα με το ABC, ο 78χρονος, Ντέιβιντ Μόρενς, κατά τη διάρκεια της πανδημίας εργαζόταν υπό τον Φάουτσι ως ανώτερο στέλεχος του Εθνικού Ινστιτούτου Αλλεργιών και Λοιμωδών Νοσημάτων (NIAID).

Την Τρίτη παραδέχτηκε την ενοχή του ενώπιον ομοσπονδιακού δικαστηρίου στο Γκρίνμπελτ του Μέριλαντ.

Ο Μόρενς είχε παραπεμφθεί τον περασμένο Απρίλιο για ένα σχέδιο που, σύμφωνα με τους εισαγγελείς, είχε στόχο να εμποδίσει την ικανοποίηση αιτημάτων για πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα που άρχισαν να υποβάλλονται στην υπηρεσία από τον Απρίλιο του 2020 και αφορούσαν ερευνητικές επιχορηγήσεις σχετικές με τον κορονοϊό.

«Δηλώνοντας ένοχος σήμερα, ο δρ Μόρενς ανέλαβε την ευθύνη για όσα έκανε και θα συνεχίσει να το πράττει», ανέφερε σε δήλωσή του ο δικηγόρος του, Τίμοθι Μπέλεβετζ, ενώ αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης έως πέντε ετών.

Το πρακτορείο Reuters σημείωσε ότι η παραδοχή ενοχής του Μόρενς συνδέεται, σύμφωνα με τους εισαγγελείς, με την απόφαση των Εθνικών Ινστιτούτων Υγείας των ΗΠΑ (NIH) να ακυρώσουν ερευνητική επιχορήγηση που αφορούσε κορονοϊούς σε νυχτερίδες.

Η απόφαση είχε ληφθεί εν μέσω των ισχυρισμών ότι ο ιός που προκάλεσε τον κορονοϊό ενδέχεται να είχε προέλθει από εργαστήριο της Γουχάν. Το κινεζικό εργαστήριο είχε λάβει μέρος της χρηματοδότησης μέσω της εταιρείας στην οποία είχε αρχικά χορηγηθεί η επιχορήγηση.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο Μόρενς και άλλα πρόσωπα ανέμεναν ότι οι μεταξύ τους επικοινωνίες θα μπορούσαν να ζητηθούν στο πλαίσιο του αμερικανικού νόμου περί Ελευθερίας της Πληροφόρησης (Freedom of Information Act – FOIA).

Για τον λόγο αυτό, όπως αναφέρουν οι εισαγγελείς, συμφώνησαν να επικοινωνούν μέσω του προσωπικού λογαριασμού email του Μόρενς αντί του επίσημου κυβερνητικού του λογαριασμού, προκειμένου οι συγκεκριμένες επικοινωνίες να μην εντοπίζονται εύκολα στο πλαίσιο αιτημάτων για δημόσια έγγραφα.