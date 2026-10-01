Υπό την προεδρία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη συνεδρίασε το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας (ΚΥΣΕΑ), με την ενημέρωση για τη συνεδρίαση να γίνεται από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, κατά τη συνεδρίαση παρουσιάστηκαν οι τελευταίες διεθνείς εξελίξεις, με ιδιαίτερη έμφαση στην Ανατολική Μεσόγειο, τη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία.

Η ατζέντα της Ελλάδας στον ΟΗΕ

Στο τραπέζι βρέθηκε και η ατζέντα που αφορά την Προεδρία της Ελλάδας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, η οποία ξεκινά από σήμερα.

Η ελληνική πλευρά εξετάζει τα ζητήματα που θα βρεθούν στο επίκεντρο κατά τη διάρκεια της Προεδρίας, σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών εξελίξεων σε διαφορετικά μέτωπα.

Στο ΚΥΣΕΑ και η διάθεση εθνικών δυνάμεων

Παράλληλα, το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας ασχολήθηκε με ζητήματα που αφορούν τη διάθεση εθνικών δυνάμεων στο πλαίσιο των διεθνών υποχρεώσεων της χώρας.

Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η απόφαση για την ελληνική πυροβολαρχία Patriot στη Σαουδική Αραβία, η παραμονή της οποίας παρατείνεται για έναν μήνα, προτού το θέμα τεθεί εκ νέου υπό αξιολόγηση.

Παράλληλα, το ΚΥΣΕΑ ενέκρινε σειρά εξοπλιστικών προγραμμάτων, τα οποία αφορούν από τον ατομικό εξοπλισμό και τις επικοινωνίες μέχρι τα μεταγωγικά αεροσκάφη, τα μη επανδρωμένα συστήματα και τον υποβρύχιο στόλο.

Μεταξύ αυτών βρίσκονται δύο προγράμματα για τον «Σύγχρονο Μαχητή», η υποστήριξη των μεταγωγικών αεροσκαφών C-130 και C-27J Spartan, η υποστήριξη και αναβάθμιση των HERON-1, καθώς και εργασίες στα υποβρύχια Type 214 και Type 209.

Αναλυτικά, εγκρίθηκαν:

«Σύγχρονος Μαχητής» – Υλικά και εξαρτύσεις ατομικής προστασίας.

«Σύγχρονος Μαχητής» – Νέος επικοινωνιακός εξοπλισμός.

Ευρυζωνικός εξοπλισμός και συστήματα επικοινωνιών.

C-130 – Follow On Support (FOS) για τα μεταγωγικά αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας.

HERON-1 – Υποστήριξη και αναβάθμιση του μη επανδρωμένου συστήματος.

C-27J Spartan – Τεχνική υποστήριξη και αναβάθμιση των οκτώ μεταγωγικών αεροσκαφών.

Υποβρύχια Type 214 – Εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης.

Υποβρύχιο Type 209 «ΩΚΕΑΝΟΣ» – Εργασίες συντήρησης και επισκευής.

Οι εγκρίσεις καλύπτουν διαφορετικές επιχειρησιακές ανάγκες των Ενόπλων Δυνάμεων. Στην Πολεμική Αεροπορία το βάρος πέφτει στη διαθεσιμότητα και την τεχνική υποστήριξη των C-130 και C-27J Spartan, καθώς και στα HERON-1.

Για το Πολεμικό Ναυτικό προβλέπονται εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης στα υποβρύχια Type 214, καθώς και συντήρησης και επισκευής στο Type 209 «ΩΚΕΑΝΟΣ», ενώ για τον Στρατό Ξηράς οι εγκρίσεις περιλαμβάνουν τα δύο σκέλη του προγράμματος «Σύγχρονος Μαχητής», με νέο ατομικό και επικοινωνιακό εξοπλισμό.