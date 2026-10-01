Τη δήλωση του βουλευτή της ΝΔ, Άγγελου Συρίγου, ότι η ελληνική πλευρά «υποχώρησε» το 2024 στην Κάσο κατά τη διάρκεια των ερευνών για το καλώδιο σύνδεσης Ελλάδας- Κύπρου, μετά την παρενόχληση από δύο τουρκικά πλοία, αντιπαραβάλλει με τις κυβερνητικές τοποθετήσεις ο Κώστας Τσουκαλάς.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ–Κινήματος Αλλαγής υποστηρίζει ότι όσα ανέφερε ο βουλευτής της ΝΔ εκθέτουν την κυβέρνηση και ακυρώνουν το αφήγημά της περί ευθύνης της Κύπρου για τη μη πόντιση του καλωδίου.

Στην παρέμβασή του, ο κ. Τσουκαλάς αναδεικνύει τη γεωπολιτική σημασία της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας–Κύπρου και επαναφέρει το αίτημα του κόμματός του για συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, με πλήρη σεβασμό στα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας.

Αναλυτικά η δήλωση του Κώστα Τσουκαλά:

«Οι δηλώσεις του κ. Συρίγου περί υποχώρησης της χώρας στην Κάσο εκθέτουν την κυβέρνηση και ακυρώνουν μονομιάς τα κυβερνητικά αφηγήματα περί ευθύνης της Κύπρου για τη μη πόντιση του καλωδίου.

Επίσης, επιβεβαιώνουν πλήρως τις απόψεις του ΠΑΣΟΚ όπως έχουν διατυπωθεί τα τελευταία χρόνια για ένα έργο που έχει πέρα από την οικονομική διάσταση, βαθιά γεωπολιτική σημασία.

Το ΠΑΣΟΚ και ο Πρόεδρος του έχουν ζητήσει επανειλημμένα να ανακοινωθεί σαφές χρονοδιάγραμμα για την πορεία υλοποίησης του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου με πλήρη σεβασμό στα κυριαρχικά μας δικαιώματα.

Η χώρα χρειάζεται κυβέρνηση που δεν θα επιτρέπει καμία αμφισβήτηση από το ανιστόρητο δόγμα της “γαλάζιας πατρίδας”».

Η παρέμβαση του εκπροσώπου του ΠΑΣΟΚ εστιάζει έτσι σε δύο ζητήματα: στις εξηγήσεις για όσα συνέβησαν στην Κάσο και στις δεσμεύσεις για τη συνέχεια του έργου. Όπως δείχνει, για το κόμμα της αντιπολίτευσης, το χρονοδιάγραμμα της διασύνδεσης συνδέεται άμεσα με τον τρόπο που η κυβέρνηση υπερασπίζεται την άσκηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρα