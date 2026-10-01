Ο βασιλιάς Χάραλντ της Νορβηγίας αναπαύεται πλέον στη νέα σαρκοφάγο του Βασιλικού Μαυσωλείου στο φρούριο Άκερσους, όμως το συγκεκριμένο έργο είχε ξεκινήσει αρκετά χρόνια πριν από τον θάνατό του και παρέμενε κρυφό μέχρι πρόσφατα. Για την κατασκευή του είχαν προβλεφθεί το 2024 περίπου 20 εκατομμύρια νορβηγικές κορώνες, ποσό που αντιστοιχεί σε περισσότερα από 1,8 εκατομμύρια ευρώ.

Ο κοινός σαρκοφάγος του Χάραλντ και της βασίλισσας Σόνια σχεδιάστηκε από το νορβηγικό αρχιτεκτονικό γραφείο Snøhetta. Η απόφαση για τη δημιουργία του είχε ληφθεί το 2024, ενώ το σχέδιο κρατήθηκε μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Η αποκάλυψή του έγινε τελικά στις 18 Σεπτεμβρίου 2026, λίγες ημέρες μετά την κηδεία του Χάραλντ.

Μια σαρκοφάγος με σχήμα πλοίου

Η πρώτη εικόνα του έργου αποκαλύπτει έναν σχεδιασμό που κάθε άλλο παρά τυχαίος είναι. Η σαρκοφάγος έχει στρογγυλεμένη βάση και μορφή που παραπέμπει σε κύτος πλοίου, μια άμεση αναφορά στη στενή σχέση του Χάραλντ με τη θάλασσα.

Tο σχήμα παραπέμπει και στις αρχαίες ταφικές παραδόσεις με πλοία, όταν το πλοίο θεωρούνταν το μέσο που μετέφερε τον νεκρό στο τελευταίο του ταξίδι. Το σχέδιο λειτουργεί έτσι ταυτόχρονα ως αναφορά στη ζωή του Νορβηγού μονάρχη και ως συμβολική εικόνα ενός τελευταίου ταξιδιού.

Το υλικό που επιλέχθηκε είναι επίσης άμεσα συνδεδεμένο με τη Νορβηγία. Πρόκειται για ολιβίνη, ένα πρασινωπό πέτρωμα που δημιουργήθηκε βαθιά στο εσωτερικό της Γης και ήρθε στην επιφάνεια μέσα από τις γεωλογικές διεργασίες που διαμόρφωσαν το νορβηγικό τοπίο.

Η πέτρα προέρχεται από την περιοχή Sunnmøre, στη δυτική Νορβηγία, μια περιοχή που γνωρίζει καλά η βασίλισσα Σόνια, καθώς έχει περάσει μεγάλο μέρος της ζωής της εξερευνώντας τα νορβηγικά βουνά και το φυσικό τοπίο. Η επιλογή της ολιβίνης συνδέθηκε επομένως και με τη δική της σχέση με τη φύση.

Τα σύμβολα της μοναρχίας πάνω στην πέτρα

Η σαρκοφάγος δεν είναι ένα απλό πέτρινο κατασκεύασμα. Στο καπάκι του έχουν τοποθετηθεί σύμβολα που παραπέμπουν στα νορβηγικά βασιλικά εμβλήματα: το στέμμα, η υδρία, το σκήπτρο και το ξίφος του κράτους.

Στη βάση υπάρχει το βασιλικό οικόσημο, ενώ τα δύο στέμματα είναι διακοσμημένα με περίδοτο, την πράσινη πολύτιμη ποικιλία της ολιβίνης. Το συγκεκριμένο ορυκτό υπάρχει και στο αυθεντικό νορβηγικό βασιλικό στέμμα.

Τα διακοσμητικά στοιχεία κατασκευάστηκαν από μπρούντζο με την παραδοσιακή τεχνική της χύτευσης με τη μέθοδο του χαμένου κεριού. Τα γράμματα της επιγραφής κατασκευάστηκαν από ορείχαλκο, επιχρυσώθηκαν και τοποθετήθηκαν εν μέρει μέσα στην επιφάνεια της πέτρας. Για την επιγραφή χρησιμοποιήθηκε η γραμματοσειρά Futura, που σχεδιάστηκε από τον Paul Renner τη δεκαετία του 1920.

Ένα έργο αποκλειστικά με νορβηγικά υλικά και τεχνίτες

Πίσω από τον σαρκοφάγο δεν βρίσκεται μόνο η Snøhetta. Το έργο πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή αρκετών Νορβηγών τεχνιτών και εξειδικευμένων εργαστηρίων.

Η ολιβίνη εξορύχθηκε από λατομείο στη Volda, ενώ η πέτρα αποτελείται από δέκα ξεχωριστά τμήματα. Η επεξεργασία και το τελικό φινίρισμα έγιναν από νορβηγικό εργαστήριο μνημείων, ενώ άλλοι τεχνίτες ανέλαβαν τη μεταλλική ενίσχυση, τη χύτευση των συμβόλων, την επεξεργασία των πολύτιμων λίθων και την επιχρύσωση των γραμμάτων.

Η κατασκευή είχε κρατηθεί μυστική και αρκετοί από τους ανθρώπους που συμμετείχαν στο έργο είχαν λάβει σαφείς οδηγίες να μη μιλήσουν δημόσια για αυτό. Νορβηγικά δημοσιεύματα αποκάλυψαν μετά τον θάνατο του Χάραλντ ότι ακόμη και μικρότερα εργαστήρια σε διαφορετικές περιοχές της χώρας είχαν εργαστεί πάνω σε επιμέρους στοιχεία χωρίς να έχει δημοσιοποιηθεί το τελικό αποτέλεσμα.

Η θέση του Χάραλντ στο βασιλικό μαυσωλείο

Μετά την ιδιωτική τελετή στην εκκλησία του φρουρίου Άκερσους στις 9 Σεπτεμβρίου 2026, η σορός του Χάραλντ μεταφέρθηκε στο Βασιλικό Μαυσωλείο και τοποθετήθηκε στη νέο σαρκοφάγο. Εκεί βρίσκεται πλέον δίπλα στις δύο παλαιότερες διπλές σαρκοφάγους της νεότερης νορβηγικής βασιλικής οικογένειας.

Στον ίδιο χώρο βρίσκονται ο βασιλιάς Όλαφ Ε΄ και η πριγκίπισσα Μάρθα, καθώς και ο βασιλιάς Χάακον Ζ και η βασίλισσα Μοντ. Η νέα σαρκοφάγος τοποθετήθηκε στη θέση που είχε προβλεφθεί για τον Χάραλντ και τη Σόνια, η οποία θα αναπαυθεί εκεί στο μέλλον.

Η αποκάλυψη του έργου έβαλε έτσι τέλος σε ένα από τα πιο καλά φυλαγμένα μυστικά της νορβηγικής μοναρχίας: επί περισσότερο από δύο χρόνια ήταν γνωστό ότι είχε δρομολογηθεί ένας ιδιαίτερα δαπανηρός κοινός σαρκοφάγος για το βασιλικό ζεύγος, όμως η μορφή και τα υλικά του παρέμεναν άγνωστα μέχρι να φύγει από τη ζωή ο Χάραλντ.