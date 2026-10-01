Στα 88 κιλά βρίσκεται πλέον ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης, έχοντας αποχωριστεί συνολικά 20 κιλά μέσα σε διάστημα πέντε μηνών, χάρη σε ένα εξειδικευμένο πλάνο διατροφής που ακολούθησε με συνέπεια.

Μιλώντας την Πέμπτη (1.10.2026) στην τηλεοπτική εκπομπή «Πρωινό», εξήγησε πως η ζυγαριά είχε φτάσει τα 107,5 κιλά, γεγονός που τον ώθησε να διεκδικήσει ξανά τη φυσική κατάσταση που είχε στο ξεκίνημα της διαδρομής του στην υποκριτική, αποφεύγοντας τις ενέσιμες λύσεις.

Αναφερόμενος στη διαδικασία, τόνισε: «Ευτυχώς κατάφερα και έχασα όλα αυτά τα κιλά. Επανήλθα έτσι όπως ξεκίνησα. Ένας αδύνατος. Έτσι ήμουν πάντα. Μετά ξέφυγα. Ήμουν 107,5 κιλά και τώρα είμαι 88. Έχασα 20 κιλά, σε πέντε μήνες, με διατροφολόγο. Δεν έκανα ενέσεις. Δεν το θέλαμε ούτε εγώ ούτε η διατροφολόγος. Γιατί μου είπε ότι “πρέπει να μάθεις να τρέφεσαι σωστά”. Δεν μπήκα στον πειρασμό να κάνω ενέσεις, δεν τις θέλω καθόλου. Δεν πείνασα ούτε μία μέρα.

Σίγουρα έτρωγα πρωτεΐνη, πολλά γεύματα μέσα στη μέρα. Κάθε τρεις ώρες έτρωγα. Αλλά υπάρχει και μία εταιρεία που με προμηθεύει με το δεκατιανό και το απογευματινό μου. Και γλυκό, πατατάκια σόγιας. Δηλαδή δεν έχω στερηθεί τίποτα. Και δεν πείνασα ούτε μία μέρα. Είμαι εγκρατής. Αυτά μου τα έχει αφήσει ο αθλητισμός και το θέατρο, την πειθαρχία.

Το έχω μάθει και το κάνω. Είμαι εγκρατής. Από την άλλη είμαι παμφάγο. Οπότε μπορώ να φάω ό,τι μου βάλεις, δεν δυσανασχετώ, αλλά ούτε λιγουρεύομαι πράγματα».

«Η Έφη έτρωγε κανονικά, απλά εγώ δεν τα ακουμπούσα»

Σχετικά με τις ισορροπίες στο σπίτι και τη στάση της συζύγου του, Έφης Μουρίκη, ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης σημείωσε πως η ίδια δεν ακολουθούσε το δικό του πρόγραμμα, χωρίς αυτό να επηρεάζει την προσπάθειά του: «Η Έφη έτρωγε κανονικά. Μαγείρευε τα φαγητά της. Απλά εγώ δεν τα ακουμπούσα καθόλου».

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι δεν σκοπεύει να μειώσει περαιτέρω το βάρος του, ενώ οι επαγγελματικές υποχρεώσεις στη σειρά όπου πρωταγωνιστεί θέτουν προς το παρόν περιορισμούς στη σωματική άσκηση: «Δεν πρόκειται να χάσω άλλο. Τώρα δεν μπορώ και να πάω στο γυμναστήριο να γυμναστώ, γιατί για τη σειρά που κάνω πρέπει να είμαι λίγο αποστεωμένος».

Τέλος, σχολίασε με χιούμορ την αλλαγή στην εξωτερική του εικόνα με τα μακριά γένια, αναφέροντας: «Μου αρέσω πάρα πολύ, γιατί επιτέλους μεγάλωσα. Πάντα είχα baby face».