Ο αρμόδιος ανακριτής μέσα από τις καταθέσεις των μαρτύρων που φτάνουν στο γραφείο του επιχειρεί να συνθέσει το πάζλ των στιγμών που προηγήθηκαν και ακολούθησαν του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

Μια από τις μάρτυρες που πέρασε το κατώφλι του ανακριτή τις προηγούμενες ημέρες είναι, σύμφωνα με πληροφορίες, μια αναισθησιολόγος η οποία φέρεται να δέχθηκε τηλεφώνημα από το ιατρείο της Καρνεάδου την ώρα που όπως περιγράφεται επικρατούσε πανικός προσπαθούσαν να συνεφέρουν τον τραγουδιστή.

«Μου είπε να ρωτήσω αν υπάρχει αντίδοτο»: Το τηλεφώνημα της νοσηλεύτριας εν μέσω πανικού

Η μάρτυρας φέρεται να επιβεβαίωσε πως της τηλεφώνησε νοσηλεύτρια του ιατρείου η οποία τη ρώτησε ποιο είναι το αντίδοτο για την προποφόλη για να της απαντήσει με τη σειρά της ότι δεν υπάρχει.

Η αναισθησιολόγος , σύμφωνα με πληροφορίες, δεν αναφέρει στην κατάθεση της πως μίλησε με την προφυλακισμένη γιατρό η οποία εξακολουθεί να επιμένει πως δεν χορήγησε μέθη στον Γιώργο Μαζωνάκη πριν την πλασμαφαίρση.

Η 56χρονη νοσηλεύτρια είχε καταθέσει πως «η κατηγορούμενη γιατρός ήρθε στο δωμάτιο που ήμουν και μου είπε να πάρω τηλέφωνο την αναισθησιολόγο (…) και να την ρωτήσω εάν υπάρχει αντίδοτο για την προποφόλη. Η αναισθησιολόγος ερχόταν κάποιες φορές στο ιατρείο και βοηθούσε την κατηγορούμενη γιατρό με κάποιες φλεβοκεντήσεις, όταν λ.χ ήταν δύσκολες οι φλέβες. Εκείνη την ημέρα δεν είχα ακούσει ξανά τη λέξη προποφόλη. Της τηλεφώνησα και μου είπε πως δεν υπάρχει αντίδοτο και αμέσως το είπα στους γιατρούς».

Εν τω μεταξύ μόλις εικοσιτετράωρα παρέμεινε στη θέση της υπεράσπισης της προφυλακισμένης για το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη γιατρού ο δικηγόρος Νίκος Αλεξανδρής.

Ο δικηγόρος ανακοίνωσε πως αδυνατεί να συνεχίσει την εκπροσώπηση της γιατρού. «Κατόπιν συνεννόησης με την εντολέα μου ιατρό, αποφασίστηκε η διακοπή της μεταξύ μας συνεργασίας, καθόσον οι τρέχουσες συνθήκες της υποθέσεως καθιστούν αδύνατη την εκπροσώπηση της από το δικηγορικό μας γραφείο» αναφέρει χαρακτηριστικά ο κ. Αλεξανδρής ο οποίος είναι ο δεύτερος δικηγόρος που σταματά να εκπροσωπεί την κατηγορούμενη γιατρό.