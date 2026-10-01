Η Λένα Διβάνη ήταν καλεσμένη την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου στην εκπομπή «Στούντιο 3», όπου αποκάλυψε ότι είχε μια συγκάτοικο στο παρελθόν που πίστευε ότι ήταν η συγγραφέας.

«Είχα μια συγκάτοικο στο Λονδίνο που ήταν από τη Χίο, καπετανοπαίδι. Ξέρετε, εκεί στη Χίο, οι γυναίκες μένουν μόνες τους για τρία χρόνια, τώρα μένουν για ενάμιση. Τα παιδιά τα μεγάλωναν οι γυναίκες και συχνά είχαν την πεθερά μέσα στο σπίτι, η οποία έπαιζε τον αντ’ αυτού. Επομένως, τα κορίτσια ήταν στη δυσάρεστη θέση να μην μπορούν να βγουν από το σπίτι χωρίς να έχουν έναν συγγενή να τους συνοδεύσει, γιατί λείποντος του πατρός έπρεπε να έχουν καθαρό όνομα. Τα αγόρια έκαναν ό,τι ήθελαν», ανέφερε αρχικά.

Στη συνέχεια, η συγγραφέας πρόσθεσε: «Είχα μια τέτοια συγκάτοικο, και δεν θα σας πω πολλά, γιατί είναι θρίλερ αυτό που έζησα. Αυτή πίστευε ότι είμαι εγώ. Είχε μεγαλώσει με τέτοιο τρόπο που είχε τρελαθεί, όπως αποκαλύφθηκε. Είχε ένα πολύ συγκεκριμένο σαλτάρισμα, δεν ξέρω την επιστημονική ορολογία, όπου πίστευε ότι είναι εγώ. Ήμασταν έναν χρόνο συγκάτοικοι. Στα μισά του χρόνου κατάλαβα ότι ήταν τόσο τρελή, στην αρχή νόμιζα ότι θέλει να με εκμεταλλευτεί οικονομικά. Νόμιζα ότι ήταν λίγο κουτσομπόλα και άκουγε τα τηλεφωνήματά μου με το αμόρε μου της εποχής, διάβαζε τα γράμματά μου. Δεν ήταν κουτσομπόλα, έγινε θρίλερ. Ο ψυχασθενής έχει κάτι γοητευτικό, γιατί εμένα που με ξέρετε, είμαι τσαούσα, με είχε “υπνωτίσει” και δεν κουνούσα ρούπι από εκεί. Δεν μπορούσα και να αντιλέξω, να της πω “τι είναι αυτά που κάνεις και λες;”. Αυτό το κορίτσι οδηγήθηκε στην τρέλα επειδή το είχαν υποτιμήσει τόσο σκληρά».

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