Ένα ζώο που απομακρύνεται από το κοπάδι, μένει πίσω τραυματισμένο ή κινείται ασυνήθιστα δεν εντοπίζεται εύκολα στις πλαγιές της Κρήτης. Μια πιλοτική εφαρμογή με drones και τεχνητή νοημοσύνη επιχειρεί να δώσει στον κτηνοτρόφο καλύτερη εικόνα από εκεί όπου η πρόσβαση είναι δύσκολη και η αναζήτηση απαιτεί χρόνο και κόπο.

Πίσω από την προσπάθεια βρίσκονται το Πολυτεχνείο Κρήτης και το Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων, που συνεργάζονται στην ελληνική πιλοτική εφαρμογή του ευρωπαϊκού έργου AGRARIAN. Στόχος τους είναι οι εικόνες από τον αέρα να γίνονται πρακτική πληροφορία: πού βρίσκονται τα ζώα, πώς κινούνται και πότε κάτι χρειάζεται προσοχή.

Από την εικόνα της πλαγιάς στην ειδοποίηση για πρόβλημα

Η λειτουργία ξεκινά πάνω από τις περιοχές βόσκησης. Τα drones συλλέγουν εικόνες υψηλής ανάλυσης και δεδομένα, τα οποία επεξεργάζονται αλγόριθμοι μηχανικής όρασης και τεχνητής νοημοσύνης.

Μέσα από αυτή τη διαδικασία, το σύστημα εντοπίζει τα ζώα, παρακολουθεί την κίνησή τους και επισημαίνει πιθανά προβλήματα ή επικίνδυνες καταστάσεις. Ο κτηνοτρόφος αποκτά έτσι ένα επιπλέον εργαλείο για να αποφασίσει πού χρειάζεται να πάει και πότε πρέπει να παρέμβει.

«Οι εικόνες από το πεδίο μετατρέπονται σε χρήσιμη πληροφορία για τον κτηνοτρόφο, βοηθώντας τον να γνωρίζει πότε και πού χρειάζεται η παρέμβασή του», εξηγούν οι ερευνητές.

Η ιδέα ξεκίνησε από το κοπάδι, όχι από το εργαστήριο

Αφετηρία της εφαρμογής, όπως τονίζουν οι συντελεστές της, ήταν μια πραγματική ανάγκη της κρητικής κτηνοτροφίας: η παρακολούθηση ζώων που βόσκουν σε ορεινές και δυσπρόσιτες εκτάσεις.

Η ιδέα διαμορφώθηκε μέσα από την ανταλλαγή απόψεων της ερευνητικής ομάδας indigo του Πολυτεχνείου Κρήτης με ερευνητές του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Το Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων συνέβαλε στη σύνδεση της έρευνας με τις ανάγκες των ανθρώπων της τοπικής κτηνοτροφίας.

Επιστημονικός υπεύθυνος είναι ο Γεώργιος Αραμπατζής, καθηγητής της Σχολής Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης και αντιπρύτανης Οικονομικών, Ανάπτυξης και Τεχνικών Υποθέσεων του Πολυτεχνείου Κρήτης.

Η δοκιμή έγινε ήδη στην κρητική ύπαιθρο

Σύμφωνα με την ερευνητική ομάδα, η εφαρμογή έχει ήδη δοκιμαστεί με επιτυχία στην Κρήτη. Οι δοκιμές επέτρεψαν να αξιολογηθεί η χρησιμότητά της στην καθημερινή δουλειά: καλύτερη εποπτεία του κοπαδιού, περιορισμός άσκοπων μετακινήσεων και ταχύτερη αντίδραση όταν προκύπτει κάποιο περιστατικό.

Πρόκειται ακόμη για πιλοτική εφαρμογή. Η δοκιμή στο πεδίο, ωστόσο, δίνει στους ερευνητές τη δυνατότητα να εξετάσουν τι λειτουργεί στις πραγματικές συνθήκες της υπαίθρου και τι μπορεί να διευκολύνει ουσιαστικά τον κτηνοτρόφο.

Το AGRARIAN χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Horizon Europe της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συντονίζεται από το Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος».

Η αξία του εγχειρήματος θα κριθεί τελικά σε απλές, καθημερινές στιγμές: αν ένα ζώο που χρειάζεται βοήθεια εντοπιστεί νωρίτερα και αν μια δύσκολη διαδρομή στο βουνό γίνει στο σωστό σημείο, για τον σωστό λόγο. Εκεί μπορεί η τεχνολογία να αποκτήσει πραγματικό αντίκρισμα για τον άνθρωπο που φροντίζει το κοπάδι.