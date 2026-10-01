Στη διευκρίνιση των δηλώσεών του σχετικά με τα «πονηρά ετερόφωτα σκουλήκια» προχώρησε ο Νίνο, μιλώντας για τις αντιδράσεις που προκάλεσε η τοποθέτησή του με αφορμή την απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη.

Σε τοποθέτησή του την Πέμπτη (1.10.2026) στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, ο τραγουδιστής αναφέρθηκε στη στάση που τηρεί διαχρονικά, αναφέροντας: «Ξέρεις κάτι; Μπορεί να φαίνομαι παιδί, πλάκα κάνω, αλλά δεν είμαι. Είμαι πολλά χρόνια κι εγώ και παρατηρώ ότι κάθονται όλοι, καθόμαστε και κοιτάμε κάτι. Σε γενικές γραμμές, καθόμαστε και τα κοιτάμε όλα και δεν λέει κανείς τίποτα. Αν παρατηρήσεις την πορεία μου, πάντα λέω αυτό που σκέφτομαι».

Αναφερόμενος στην απώλεια του συναδέλφου του, ο Νίνος εξομολογήθηκε: «Δεν μπορώ να το καταλάβω».

Όσον αφορά τις διφορούμενες αποφάσεις άλλων καλλιτεχνών να ακυρώσουν ή να πραγματοποιήσουν εμφανίσεις, ο Νίνος σημείωσε: «Δεν μπορώ να κρίνω εγώ. Δεν μπορεί να κρίνει κανείς. Δεν μπορείς να ξέρεις κιόλας τι μπορεί το ένα, το άλλο. Ας είμαστε ειλικρινείς. Η αλήθεια είναι μία».

«Αναφέρομαι μόνο για τον χώρο»

Δίνοντας σαφείς απαντήσεις για τη φράση περί «σκουληκιών» που συζητήθηκε, ο Νίνο υπογράμμισε: «Όλα αυτά θέλουνε κουβέντα. Και όσοι είπαν ότι δεν κατάλαβαν είπα απαντάω ότι δεν έχουν καμία σχέση με τον χώρο, γιατί εγώ αναφέρομαι μόνο για τον χώρο. Αυτό που είπα δεν παίρνει μπάλα όλο τον χώρο. Για να είμαστε ξεκάθαροι. Η δουλειά μου και η ύπαρξή μου εδώ είναι για να γράφω τραγούδια, να μεταφέρω ένα θετικό μήνυμα, να λέω αλήθεια και να ζω την ύπαρξη του καλλιτέχνη. Για αυτό το πράγμα που έχω γεννηθεί».

Στη συνέχεια, ο Νίνος πρόσθεσε σχετικά με την προσωπική του φιλοσοφία και τις ανθρώπινες σχέσεις: «Θέλω να επικεντρωθούμε στο ότι οι άνθρωποι πρέπει να είμαστε καλοί μεταξύ μας, να ‘μαστε καθαροί, δίκαιοι, δίκαιοι. Να μη σβήνουμε το φως για να επικρατήσει το σκοτάδι. Δεν έχω νιώσει κάποια αδικία, απλά αναλύω. Σκέφτομαι και αναλύω τους ανθρώπους που συναντώ. Δεν συναντώ πολλούς ανθρώπους. Προτιμάω τη μοναχικότητα», ενώ σε ερώτηση για την προσωπική του ζωή αρκέστηκε να δηλώσει πως είναι «μια χαρά».

Υπενθυμίζεται ότι στην αρχική του παρέμβαση, ο Νίνος είχε αναφέρει: «Τώρα είναι γεμάτο πονηρά σκουλήκια, ετερόφωτα που πολεμούν τους αυτόφωτους και περιμένουν στη γωνία την καταστροφή τους… Δεν ήμουν ποτέ σε αυλή, δεν είχα ποτέ χορηγό, δεν ήμουνα αναγκασμένος να μη μιλάω. Το 90% δεν είναι αυτόφωτοι και δε μιλάω μόνο για τραγουδιστές… Έφυγε ο Γιώργος Μαζωνάκης, με έχει πειράξει πάρα πολύ αυτό. Και ο τρόπος που έφυγε και που έφυγε ο Μαζώ. Ένας αυτόφωτος άνθρωπος…Παρατηρώ αυτές τις ημέρες πως του φέρεται ο χώρος. Αυτά τα σκουλήκια είδαν ότι ο κόσμος τον αγαπούσε».

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