Για το θέμα της παραχώρησης της Sunel Arena στον Ολυμπιακό για όσο γίνονται εργασίες στο ΣΕΦ, απόφαση που έκανε έξαλλους τους οργανωμένους οπαδούς της ΑΕΚ, μίλησε την Πέμπτη (1/10) ο Μάκης Αγγελόπουλος.

Ο μεγαλομέτοχος της κιτρινόμαυρης ΚΑΕ έκανε δηλώσεις για διάφορα θέματα που αφορούν την ομάδα και ένα εξ αυτών ήταν και αυτό της παραχώρησης της Sunel Arena στους «ερυθρόλευκους». Ο Ολυμπιακός θα χρησιμοποιεί το γήπεδο για τα εντός έδρας παιχνίδια του μέχρι να είναι έτοιμο το ΣΕΦ, απόφαση που δεν άρεσε καθόλου στους οργανωμένους οπαδούς της Ένωσης.

Αυτό φάνηκε τόσο από την ανακοίνωση της Original 21 κατά του Αγγελόπουλου όσο και από συνθήματα που έχουν φωνάξει στους αγώνες της ποδοσφαιρικής ομάδας, με τον μεγαλομέτοχο της ΚΑΕ να αναφέρεται σε αυτό το θέμα και να τονίζει πως ήταν λάθος η επικοινωνιακή διαχείρισή του.

«Φτάσαμε στο επίμαχο θέμα με τον Ολυμπιακό. Το γήπεδο αυτό όπως και το ΣΕΦ ανήκουν στον φορέα ΣΕΦ. Είναι νομικό πρόσωπο που διαχειρίζεται δύο γήπεδα και λέει ότι σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η ομάδα που χρειάζεται γήπεδο θα αγωνίζεται στο άλλο. Αν πάθει κάτι το γήπεδό μας, εμείς θα πάμε να παίξουμε στο ΣΕΦ. Εμάς εμμέσως μας βοήθησε και στην πρόταση για το NBA. Μας εξυπηρέτησε αυτό ότι υπάρχει μία εναλλακτική από την πρώτη ημέρα. Εμείς έπρεπε στο πλαίσιο της αγοράς να ακυρώσουμε κάποιες συναυλίας.

Είναι μία συμφωνία που στο πάρε – δώσε χάνουμε, δεν κερδίζουμε. Βγήκαν και κάτι φήμες ότι πήραμε εκατομμύρια. Εμείς είμαστε ζημιωμένοι. Όμως εξασφαλίσαμε αν χρειαστούμε το άλλο γήπεδο. Είμαστε δεμένοι σε μία σύμβαση και πρέπει να την τηρήσουμε. Όποιος μου έχει ζητήσει βοήθεια του την έχω δώσει. Έχω πρόσφυγες παππούδες. Όπου μπορεί η ΑΕΚ να βοηθήσει βοηθάει. Εγώ θεωρώ ότι η ΑΕΚ έχει ένα μερίδιο στην αγορά, όσο μεγαλώνει η πίτα, μεγαλώνει το κομμάτι μας.

Σε αυτή τη λογική αφήσαμε χρήματα στο τραπέζι για την κεντρική διαχείριση. Χάσαμε και ένα πρωτάθλημα για να σώσουμε ΠΑΟΚ – Άρη. Αφήσαμε ένα μεγάλο ποσό στο τραπέζι από την COSMOTE για το κοινό καλό. Όπως ήμασταν εδώ όταν ανοίξαμε την πόρτα στους Παλαιστίνιους που τον έκανε κανείς. Παίξαμε τρεις φορές με αυτούς. Όταν ο Καντέρ ήθελε να κάνει το καμπ για τα παιδιά των Τούρκων προσφύγων η ΑΕΚ άνοιξε την πόρτα, όταν ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός έκαναν πίσω λόγω Turkish Airlines. Αποδεδειγμένα έχει δείξει ότι όπου υπάρχει πρόβλημα είναι εδώ. Όπου υπήρξε ανάγκη η ΑΕΚ ήταν εδώ.

Μην έχοντας συμβατική υποχρέωση εγώ σαν άνθρωπος μου αρέσει η δημιουργία και έχω το μικρόβιο της προσφοράς. Παρότι ο Ολυμπιακός είναι αντίπαλος, θεωρώ ότι δεν είναι εχθρός. Θα τον εξυπηρετούσα. Αυτό που πρεσβεύουμε, οι πρόσφυγες δημιουργοί μας, είναι μία κουλτούρα που την κουβαλάμε από γενιά σε γενιά. Πιστεύω ότι αυτό θα πάρει θετικό πρόσημο στην ιστορία. Το έχω αποδείξει ότι το κάνω πάντα. Η προσωπική μου άποψη είναι αυτή και θα το έκανα. Δεν μπαίνω στη λογική του εχθρού, αλλά του αντιπάλου», είπε αρχικά ο Αγγελόπουλος και συνέχισε.

«Η διαχείριση η επικοινωνιακή ήταν λάθος. Το ότι επινοικιάσαμε κάποια ντουβάρια για μερικούς μήνες, δεν νομίζω ότι πουλήσαμε την ιστορία. Αν υπάρξουν βανδαλισμοί θα πληρωθούν, είναι μέρος της συμφωνίας».