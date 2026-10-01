Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στην Ταϊλάνδη, όταν αυτοκίνητο ξέφυγε από την πορεία του και μπήκε μέσα σε ναό την ώρα της προσευχής, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τρία άτομα, εκ των οποίων το ένα σοβαρά.

Το τροχαίο σημειώθηκε το μεσημέρι στην οδό Γιαοβαράτ, στην περιοχή Σαμφαντάγουονγκ της πρωτεύουσας της Ταϊλάνδης.

Τοπικά ΜΜΕ ανέφεραν ότι πρόκειται για ένα ηλεκτρικό σεντάν που οδηγούσε ηλικιωμένος, ο οποίος υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες έχασε τον έλεγχο του οχήματος.

Από τη σύγκρουση, ο ίδιος δεν τραυματίστηκε, αλλά τρία άτομα εγκλωβίστηκαν κάτω από το όχημα και χρειάστηκε να τους απεγκλωβίσουν.

Όλοι τους μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με μια γυναίκα να νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.