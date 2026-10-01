Σε νομικές ενέργειες προχωρά ο Δημήτρης Αλεξάνδρου μετά τις σφοδρές αντιδράσεις και τα υβριστικά μηνύματα που δέχθηκε στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, με αφορμή σχόλιο που αφορούσε την πρώην σύντροφό του, Ιωάννα Τούνη.

Το ζήτημα ανέκυψε όταν ο ίδιος δημοσίευσε βίντεο με τη Ρία Ελληνίδου την Τρίτη (27.9.2026), με έναν χρήστη να σχολιάζει: «Με τη Ρία ταιριάζεις πιο πολύ παρά με το ψώνιο που ήσουν» και τον ίδιο να αποκρίνεται «Ευχαριστώ πολύ».

Τοποθετούμενος δημόσια την Πέμπτη (1.10.2026), εξήγησε τη μηχανική φύση της απόκρισης: «Προς αποφυγή παρεξηγήσεων βρε παιδί μου, επειδή πέφτετε σε αυτή τη λούμπα. Στο Instagram μου έχω βάλει μια αυτοματοποιημένη απάντηση. Απάντηση σε οτιδήποτε και αν γραφτεί, καλό ή κακό, για μένα ή για κάποιον άλλο. Και αυτή η απάντηση είναι πάντα ευγενική.

Γιατί εγώ έχω μάθει να είμαι καλοπροαίρετος άνθρωπος, ακόμα και ένα κακό να μου πούνε. Δεν πειράζει ρε παιδιά, καλή καρδιά. Τώρα κάποιες εκπομπές που δεν το καταλάβανε και κάνανε θέμα γιατί δεν έχουνε θέμα και ασχοληθήκανε με το συγκεκριμένο σχόλιο που κάποιος έγραψε κάτι για την Ιωάννα, ενώ για τα άλλα σχόλια που με βρίζουν από κάτω και απαντάω με ευγένεια δεν θα μπορούσε να γίνει ωραίο πικάντικο θέμα, ενώ για την Ιωάννα γίνεται ωραίο πικάντικο θέμα, για να υπάρχει όλο αυτό, κάναν ολόκληρο θέμα.

Και δεν θα σταθώ μόνο στις εκπομπές, θα σταθώ και σε κάποιους άλλους υπερασπιστές του δίκιου, που κάποτε τσακωνόντουσαν με την Ιωάννα και τώρα βγαίνουν υπέρμαχοι και την αγαπάνε και την υπερασπίζονται για να πάρουν λίγο από την αγάπη της».

«Έχω κινηθεί νομικά»

Συνεχίζοντας την τοποθέτησή του, ο Δημήτρης Αλεξάνδρου στράφηκε κατά όσων σχολιάζουν την προσωπική και οικογενειακή του ζωή, σημειώνοντας: «Από την αγάπη της και γενικότερα να πάρουν και λίγο προβολή μπας και τους γράψει και καμιά εκπομπή και τους ξαναθυμηθούνε. Γιατί τελικά η θέση τους δεν είναι μόνο εκεί δίπλα που είχε πει η Ιωάννα, είναι και κάπου αλλού…

Θα σας βάλω λίγο τα σχόλια να τα δείτε από κάτω, γιατί κάποιοι κάνουνε και κριτική του τύπου “να μην ξαναπάρει το παιδί”, “μην του ξαναδώσεις το παιδί” και τέτοια πράγματα που έχω κινηθεί νομικά, αλλά δεν πειράζει. Καλό μήνα! Έτσι λίγο πραγματικά για να μπουν τα πράγματα στη θέση τους, για να ξέρουμε τι ακριβώς γίνεται. Αυτά».

Παράλληλα με τις εξελίξεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Δημήτρης Αλεξάνδρου ταξίδεψε στη Θεσσαλονίκη προκειμένου να παραλάβει τον γιο τους, Πάρη, για να επιστρέψουν στην Αθήνα, την ώρα που η Ιωάννα Τούνη πραγματοποιεί ταξίδι μαζί με τον σύντροφό της, Δημήτρη Σπυριδωνίδη.