Με ειρωνικό τρόπο σχολίασε ο Άδωνις Γεωργιάδης την επίσκεψη του Αλέξη Τσίπρα στο Άγιο Όρος, με αφορμή την ανάρτηση του προέδρου της ΕΛ.Α.Σ. από την Αθωνική Πολιτεία.

Ο Αλέξης Τσίπρας βρίσκεται από την Πέμπτη (1/10) στο Άγιο Όρος, δώδεκα χρόνια μετά την προηγούμενη επίσκεψή του, και δημοσίευσε στα social media φωτογραφίες από την παρουσία του στη Μονή Σίμωνος Πέτρας. Στην ανάρτησή του έκανε λόγο για μια επίσκεψη που αποτελεί «ένα ταξίδι στην ιστορία, στους πολιτιστικούς θησαυρούς που φυλάσσονται αιώνες αλλά και στο βαθύτερο νόημα της ανθρώπινης ύπαρξης».

Με αφορμή τα όσα έγραψε ο Αλέξης Τσίπρας, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης σχολίασε σε ανάρτησή του:

«Για άθεος κατά δήλωσή του τα λέει πολύ ωραία πάντως ο άτιμος…» Για άθεος κατά δήλωσή του τα λέει πολύ ωραία πάντως ο άτιμος… — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) October 1, 2026

Η αναφορά του Άδωνι Γεωργιάδη παραπέμπει σε παλαιότερες δημόσιες δηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα σχετικά με τη θρησκευτική του τοποθέτηση.

Ο πρώην πρωθυπουργός είχε δηλώσει σε παλαιότερες συνεντεύξεις του ότι δεν ήταν θρησκευόμενος, ενώ είχε τοποθετηθεί και για το ζήτημα του εκκλησιασμού και της παρουσίας του σε θρησκευτικές τελετές.