Συναγερμός προκλήθηκε σε πτήση της Emirates με προορισμό το Λονδίνο, όταν το Airbus A380 που εκτελούσε το δρομολόγιο εξέπεμψε τον κωδικό γενικής έκτακτης ανάγκης Squawk 7700 και άλλαξε πορεία, κατευθυνόμενο προς τη Φρανκφούρτη.

Πρόκειται για την πτήση EK31, η οποία απογειώθηκε από το Διεθνές Αεροδρόμιο του Ντουμπάι στις 07:30 UTC με τελικό προορισμό το Χίθροου. Περίπου έξι ώρες αργότερα, ενώ το αεροσκάφος πετούσε σε ύψος 40.000 ποδιών πάνω από την Ευρώπη, το πλήρωμα ενεργοποίησε τον κωδικό 7700, ο οποίος χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις γενικής αεροπορικής έκτακτης ανάγκης.

Απότομη αλλαγή πορείας προς τη Φρανκφούρτη

Λίγο μετά την ενεργοποίηση του σήματος έκτακτης ανάγκης, το Airbus A380-800 άρχισε να κατεβαίνει σε χαμηλότερο ύψος και το πλήρωμα ζήτησε αλλαγή πορείας προς το αεροδρόμιο της Φρανκφούρτης.

Το αεροσκάφος κατευθύνθηκε προς τον διάδρομο 25L, όπου προσγειώθηκε με ασφάλεια στις 16:09 τοπική ώρα. Μετά την προσγείωση απομακρύνθηκε από τον διάδρομο και οδηγήθηκε σε απομακρυσμένο σημείο στάθμευσης του αεροδρομίου.

🚨Emirates flight #EK31 from Dubai to London Heathrow is declaring an emergency and diverting to Frankfurt: https://t.co/ZB2RsxjU0b via @AirNavRadar pic.twitter.com/AG7MdJW4SJ — Flight Emergency by AirNav Radar (@FlightEmergency) October 1, 2026

Τι λέει η Emirates

Η Emirates επιβεβαίωσε ότι η πτήση δεν ολοκλήρωσε το αρχικό της δρομολόγιο και κατέληξε στη Φρανκφούρτη, αποδίδοντας την εκτροπή σε «επιχειρησιακούς λόγους».

Η εταιρεία, ωστόσο, δεν έδωσε περισσότερες πληροφορίες για το περιστατικό ούτε διευκρίνισε τι προκάλεσε την ενεργοποίηση του Squawk 7700 και την αλλαγή πορείας του αεροσκάφους.

Νέα πτήση για τους επιβάτες

Για τους επιβάτες της EK31 που παρέμειναν στη Φρανκφούρτη, η Emirates προχώρησε στον προγραμματισμό νέας πτήσης προς το Λονδίνο.

Παράλληλα, η αεροπορική εταιρεία ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει στις απαραίτητες αλλαγές στις κρατήσεις των επιβατών που επηρεάστηκαν στις πτήσεις ανταπόκρισης, προκειμένου να συνεχίσουν το ταξίδι τους προς τον τελικό προορισμό.