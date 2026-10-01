Νέα στοιχεία για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες πραγματοποιήθηκε η μοιραία πλασμαφαίρεση στον Γιώργο Μαζωνάκη έρχονται στο φως, με το μηχάνημα που χρησιμοποιήθηκε στην επίμαχη διαδικασία να βρίσκεται πλέον στο μικροσκόπιο των ειδικών και των αρχών.

Στο επίκεντρο βρίσκονται οι καταγραφές του μηχανήματος, αλλά και συγκεκριμένοι δείκτες που, σύμφωνα με τους ειδικούς που μίλησαν στο Live News, χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης.

Όπως ανέφερε ο αναισθησιολόγος του «Αττικού Νοσοκομείου», Δημήτρης Μανίκης, στο σχετικό έγγραφο καταγράφεται διαφορά 700 ml μεταξύ του όγκου που αφαιρέθηκε και του όγκου αναπλήρωσης.

«Στο έγγραφο βλέπουμε ότι έχει έλλειμμα 700 ml, αφαιρώντας από τα 953 τον όγκο αναπλήρωσης 243. Αυτός ο όγκος είναι μεγάλος», ανέφερε, εξηγώντας ότι συνήθως στην εξωσωματική κυκλοφορία βρίσκονται περίπου 160 έως 250 ml.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι οι συγκεκριμένες καταγραφές θα πρέπει να αξιολογηθούν συνολικά, προκειμένου να διαπιστωθεί τι ακριβώς συνέβη κατά τη διάρκεια των περίπου 42 λεπτών λειτουργίας του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης.

Οι τρεις διαδοχικές αποσυνδέσεις του μηχανήματος

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι καταγραφές των συναγερμών και των αποσυνδέσεων του μηχανήματος.

Σύμφωνα με το νέο ντοκουμέντο που παρουσίασε το Live News, στις 13:41 ολοκληρώθηκε ο καθαρισμός της συσκευής από την προηγούμενη χρήση, ενώ στις 13:43 καταγράφεται η έναρξη της διαδικασίας.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης συνδέθηκε με το μηχάνημα περίπου στις 14:13. Ωστόσο, σύμφωνα με την καταγραφή, λίγα δευτερόλεπτα μετά την έναρξη εμφανίζεται στην οθόνη ένδειξη αποσύνδεσης.

Η ίδια ένδειξη εμφανίζεται ξανά λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, ενώ ακολουθεί και τρίτη αποσύνδεση. Συνολικά, όπως προκύπτει από το υλικό που παρουσιάστηκε, καταγράφονται τρεις διαδοχικές αποσυνδέσεις πριν από τη μετάβαση στη θεραπεία.

Στις 15:20 καταγράφονται νέοι συναγερμοί του μηχανήματος, οι οποίοι επίσης αναμένεται να εξεταστούν στο πλαίσιο της έρευνας.

Σύμφωνα με όσα είχε αποκαλύψει το Live News, η διαδικασία φέρεται να διακόπηκε προσωρινά όταν έσπασε η φλέβα του Γιώργου Μαζωνάκη.

Τι είναι το ολιγαιμικό σοκ

Στο ρεπορτάζ έγινε αναφορά και στο ολιγαιμικό σοκ, δηλαδή την κατάσταση που μπορεί να προκύψει από σημαντική απώλεια αίματος ή υγρών και να οδηγήσει σε σοβαρή πτώση της αρτηριακής πίεσης και ανεπαρκή αιμάτωση των οργάνων.

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας, Γιώργος Βασιλόπουλος, εξήγησε στο Live News ότι η διαδικασία της πλασμαφαίρεσης διαθέτει δικλείδες ασφαλείας, καθώς σε περίπτωση σημαντικής διαταραχής του όγκου αίματος μπορεί να υπάρξουν σοβαρές επιπτώσεις στον οργανισμό.

Από την πλευρά του, ο Δημήτρης Μανίκης αναφέρθηκε και στη χορήγηση καταστολής, σημειώνοντας ότι η μέθη μπορεί να προκαλέσει περαιτέρω πτώση της αρτηριακής πίεσης και να αυξήσει τον κίνδυνο άπνοιας, ανάλογα με τις συνθήκες και την κατάσταση του ασθενούς.

Οι αναφορές των ειδικών δεν αποτελούν από μόνες τους συμπέρασμα για τα αίτια της κατάληξης του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς τα συγκεκριμένα στοιχεία αξιολογούνται στο πλαίσιο της συνολικής έρευνας.

Το βίντεο που κατέγραψε η 56χρονη γιατρός και στη συνέχεια διέγραψε

Παράλληλα, νέο φωτογραφικό ντοκουμέντο από το βίντεο που είχε καταγράψει η 56χρονη γιατρός κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης του Γιώργου Μαζωνάκη παρουσίασε το Live News.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, το βίντεο διαγράφηκε λίγο πριν η γιατρός μεταβεί στο αστυνομικό τμήμα.

Στα έξι καρέ που παρουσιάστηκαν, τα τρία αφορούν το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, ενώ στα υπόλοιπα εμφανίζονται εξαρτήματά του. Στο υλικό φαίνεται η ροή αίματος, ενώ η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία.

Η καταγραφή φέρεται να έγινε στις 14:43:55, περίπου ένα λεπτό πριν από τις δύο φωτογραφίες του Γιώργου Μαζωνάκη που, σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, τραβήχτηκαν ενώ ο τραγουδιστής βρισκόταν στην ιατρική καρέκλα.

Τα νέα στοιχεία από την καταγραφή του μηχανήματος, οι συναγερμοί και οι διαδοχικές αποσυνδέσεις αναμένεται να αξιολογηθούν από τις αρμόδιες αρχές, στο πλαίσιο της έρευνας για την πλασμαφαίρεση στον Γιώργο Μαζωνάκη και όσα ακολούθησαν στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου.