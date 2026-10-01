Ο υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο αναμένεται να βρίσκεται στην Αθήνα εντός των επομένων ημερών και ειδικότερα το διήμερο 6 και 7 Οκτωβρίου, σε μια επίσκεψη που έχει πλέον οριστικοποιηθεί και αποκτά ιδιαίτερη σημασία για τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με πληροφορίες, προγραμματίζεται για τις αρχές του 2027 και μια ακόμη πολύ σημαντική επίσκεψη στη χώρα μας αυτή, του αντιπροέδρου των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς, εξέλιξη που, εφόσον οριστικοποιηθεί, θα φέρει μέσα σε διάστημα λίγων μηνών στην ελληνική πρωτεύουσα δύο από τα ισχυρότερα πρόσωπα της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ.

Καταρχάς η επικείμενη επίσκεψη του επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας πραγματοποιείται σε μια περίοδο αυξημένης γεωπολιτικής έντασης, με πολλά ανοιχτά μέτωπα τόσο στην Ανατολική Μεσόγειο όσο και στην ευρύτερη περιοχή. Ο κ. Ρούμπιο αναμένεται να φτάσει στην Αθήνα το βράδυ της 6ης Οκτωβρίου, καθώς την επομένη θα πραγματοποιηθεί ο έκτος γύρος του Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας – Ηνωμένων Πολιτειών.

Στο πρόγραμμά του θα περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων επαφές με τον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη και τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι το ταξίδι του δεν εντάσσεται, με τα έως τώρα δεδομένα, σε μια ευρεία περιοδεία πολλών σταθμών στην περιοχή. Η επίσκεψη έχει σαφή διμερή χαρακτήρα και στην Αθήνα εκτιμάται ότι υπογραμμίζει τη βαρύτητα που εξακολουθεί να έχει η Ελλάδα στον αμερικανικό σχεδιασμό για την Ανατολική Μεσόγειο, την άμυνα και την ενεργειακή ασφάλεια.

Ο έκτος Στρατηγικός Διάλογος Ελλάδας – ΗΠΑ

Ο Στρατηγικός Διάλογος Ελλάδας – ΗΠΑ αποτελεί έναν θεσμό που εγκαινιάστηκε τον Δεκέμβριο του 2018 και έκτοτε έχει εξελιχθεί σε βασικό μηχανισμό συντονισμού ανάμεσα στις δύο πλευρές. Στην ατζέντα αναμένεται να βρεθεί ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που ξεκινά από την άμυνα και την ασφάλεια και φτάνει έως την ενέργεια, το εμπόριο, τις επενδύσεις, την πολιτική προστασία και την περιφερειακή συνεργασία. Ιδιαίτερο βάρος θα δοθεί στην αμυντική συνεργασία, η οποία αποτελεί έναν από τους σταθερότερους πυλώνες των σχέσεων των δύο χωρών.

Στις συνομιλίες αναμένεται να εξεταστεί η εφαρμογή της Συμφωνίας Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας, της γνωστής MDCA, καθώς και η ευρύτερη χρήση ελληνικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων και υποδομών από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η ισχύουσα αναβαθμισμένη συμφωνία υπογράφηκε το 2021 και παραμένει σε ισχύ χωρίς συγκεκριμένη ημερομηνία λήξης, εκτός εάν κάποια από τις δύο πλευρές γνωστοποιήσει την πρόθεσή της να την τερματίσει. Η δε συνεργασία στα εξοπλιστικά, η διαλειτουργικότητα των Ενόπλων Δυνάμεων και ο ρόλος της Ελλάδας ως κόμβου για αμερικανικές στρατιωτικές και εφοδιαστικές δραστηριότητες στην ευρύτερη περιοχή αναμένεται επίσης να αποτελέσουν μέρος των επαφών.

Στην ατζέντα Ανατολική Μεσόγειος και Τουρκία

Η χρονική συγκυρία της επίσκεψης προσθέτει παράλληλα στην ατζέντα σειρά ζητημάτων που αφορούν άμεσα την Ανατολική Μεσόγειο. Η Αθήνα προετοιμάζεται να παρουσιάσει τις θέσεις της για τις θαλάσσιες διαφορές στην περιοχή και να ενημερώσει την αμερικανική πλευρά για τις εξελίξεις στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, σε μια περίοδο κατά την οποία παραμένουν ανοιχτές σημαντικές διαφωνίες ανάμεσα στις δύο χώρες.

Στο τραπέζι βρίσκονται παράλληλα σχεδιασμοί που αφορούν τις θαλάσσιες ζώνες νοτίως της Κρήτης, καθώς και η επανέναρξη των βυθομετρικών ερευνών για το Great Sea Interconnector, την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ. Το συγκεκριμένο έργο έχει αποκτήσει ιδιαίτερη γεωπολιτική σημασία, καθώς συνδέεται με την ενεργειακή διασύνδεση της Ανατολικής Μεσογείου και έχει βρεθεί στο επίκεντρο των αντιδράσεων της Τουρκίας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν εκφράσει ενδιαφέρον για την ολοκλήρωση ενεργειακών έργων διασύνδεσης στην περιοχή και για την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας της Ευρώπης. Παράλληλα, η Ελλάδα έχει αποκτήσει αυξημένο ρόλο ως πύλη εισόδου αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου προς τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, κάτι που προσθέτει ακόμη μία διάσταση στις διμερείς σχέσεις.

Ουκρανία και Μέση Ανατολή

Σημαντικό μέρος των συνομιλιών αναμένεται όμως να καταλάβουν και οι μεγάλες διεθνείς κρίσεις. Ο συνεχιζόμενος πόλεμος στην Ουκρανία, οι συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή, η κατάσταση στη Γάζα και οι ευρύτερες ανακατατάξεις στον Περσικό Κόλπο και στα Στενά του Ορμούζ βρίσκονται ψηλά στην ατζέντα της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής και επηρεάζουν άμεσα το στρατηγικό περιβάλλον μέσα στο οποίο κινείται και η χώρα μας. Ρούμπιο και Γεραπετρίτης έχουν ήδη διαμορφώσει απευθείας δίαυλο επικοινωνίας.

Στη συνάντησή τους στην Ουάσιγκτον τον περασμένο Φεβρουάριο είχαν συζητήσει τη διεύρυνση της συνεργασίας στους τομείς της ναυτιλίας, της ενέργειας, της τεχνητής νοημοσύνης και των νέων τεχνολογιών, καθώς και τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, στην Ουκρανία και στο Κυπριακό. Τότε είχε συμφωνηθεί επίσης να προχωρήσουν οι προετοιμασίες για τον έκτο γύρο του Στρατηγικού Διαλόγου που πραγματοποιείται τώρα στην Αθήνα.