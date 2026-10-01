Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς προχώρησε σε αλλαγές στην 11άδα για τον αγώνα της Εθνικής Ελλάδας με την Ολλανδία, στην Τούμπα, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της League A του Nations League.

Πρόκειται για το ντέρμπι κορυφής του ομίλου καθώς η Ελλάδα είναι στην 1η θέση με 6 βαθμούς και η Ολλανδία στη 2η με 4 και ο Γιοβάνοβιτς έκανε κάποιες αλλαγές σε σχέση με το παιχνίδι κόντρα στη Γερμανία.

Η Εθνική ομάδα παρατάσσεται με τον Τζολάκη στο τέρμα, τον Σάλιακα στο δεξί άκρο της άμυνας, τον Τσιμίκα αριστερά και στόπερ τους Μαυροπάνο και Ρέτσο. Στο κέντρο είναι οι Κουρμπέλης και Ανδρούτσος, στα άκρα της επίθεσης οι Τζόλης και Καρέτσας ενώ το επιθετικό δίδυμο αποτελείται από τους Παυλίδη και Ιωαννίδη.

Η 11άδα της Εθνικής Ελλάδας: Τζολάκης, Σάλιακας, Μαυροπάνος, Ρέτσος, Τσιμίκας, Καρέτσας, Κουρμπέλης, Ανδρούτσος, Τζόλης, Παυλίδης, Ιωαννίδης.

Στον πάγκο είναι οι Βλαχοδήμος, Μανδάς, Τσάπρας, Κουλιεράκης, Μασούρας, Δουβίκας, Κωστούλας, Τεττέη, Μιχαηλίδης, Ζαφείρης, Κυριακόπουλος, Μουζακίτης.