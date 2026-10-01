Μια εκδρομή για πικνίκ στη θάλασσα κατέληξε σε τραγωδία στη δυτική Ινδία, όταν τουλάχιστον οκτώ έφηβοι μαθητές πνίγηκαν στην παραλία Ντιβεαγκάρ, στην πολιτεία Μαχαράστρα, την Πέμπτη.

Οι μαθητές είχαν ταξιδέψει από την Πούνε με ομάδα ιδιωτικού φροντιστηρίου. Στην εκδρομή συμμετείχαν συνολικά 48 μαθητές και εκπαιδευτικοί.

Eight students drown off Diveagar beach in Maharashtra's Raigad; all bodies recovered. pic.twitter.com/X8LpcLkNJA — News Arena India (@NewsArenaIndia) October 1, 2026

Μπήκαν για κολύμπι και παρασύρθηκαν στα βαθύτερα νερά

Οι πρώτες πληροφορίες της αστυνομίας συνδέουν το δυστύχημα με λανθασμένη εκτίμηση των συνθηκών στη θάλασσα.

Όπως αναφέρει η Indian Express, ορισμένοι μαθητές μπήκαν στο νερό για να κολυμπήσουν και παρασύρθηκαν σε μεγαλύτερο βάθος, έχοντας, κατά την αρχική εκτίμηση των αρχών, υπολογίσει λανθασμένα το βάθος και την παλίρροια.

Η ομάδα είχε φτάσει στην παραλία με μισθωμένο λεωφορείο. Σύμφωνα με ανακοίνωση της τοπικής διοίκησης που επικαλείται η εφημερίδα, αποτελούνταν από 25 αγόρια, 17 κορίτσια και έξι εκπαιδευτικούς της Winners Academy.

Κάτοικοι και εργαζόμενοι έσπευσαν να βοηθήσουν

Όταν έγινε αντιληπτό ότι οι μαθητές κινδύνευαν, κάτοικοι και εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις θαλάσσιων σπορ μπήκαν στη θάλασσα για να τους αναζητήσουν.

Οι Times of India αναφέρουν ότι ανασύρθηκαν οι σοροί και των οκτώ μαθητών. Οι ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες η επίσκεψη στην παραλία εξελίχθηκε σε πολύνεκρο δυστύχημα δεν έχουν ακόμη αποσαφηνιστεί πλήρως.

Πέρα από την πρώτη εκτίμηση για την παλίρροια, παραμένει ζητούμενο να διευκρινιστούν οι συνθήκες εισόδου των παιδιών στη θάλασσα και τα μέτρα προστασίας που υπήρχαν. Η απώλεια οκτώ μαθητών φέρνει στο επίκεντρο την ασφάλεια των οργανωμένων εκδρομών – και τις προφυλάξεις που χρειάζονται πριν μια ομάδα παιδιών πλησιάσει το νερό.