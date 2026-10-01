Η ήττα από την Εθνική Ελλάδας προκάλεσε αναστάτωση στη Γερμανία, με το ακροδεξιό κόμμα AfD να τα βάζει με τους παίκτες που δεν είναι λευκοί και τον Γιούργκεν Κλοπ να δίνει την απάντησή του.

Η εθνική Γερμανίας επιχειρεί ένα νέο ξεκίνημα μετά την απογοητευτική παρουσία της στο Μουντιάλ 2026, με τον Κλοπ να βρίσκεται πλέον στον πάγκο της. Κάθε αρχή και δύσκολη όμως και αποδείχθηκε και στον αγώνα με την Ελλάδα, όπου τα «πάντσερ» γνώρισαν εντός έδρας ήττα με 0-1.

Ένα αποτέλεσμα που προκάλεσε πολλές συζητήσεις στη Γερμανία, με το ακροδεξιό κόμμα AfD να θεωρεί πως το πρόβλημα είναι πως «η εθνική ομάδα δεν είναι αρκετά λευκή». Άποψη με την οποία συμφώνησαν πολλοί στα social media, με αποτέλεσμα οι δημοσιογράφοι να ζητήσουν τη γνώμη του προπονητή για το θέμα.

«Αυτά είναι βλακείες. Δεν υπάρχει απολύτως κανένας λόγος να δίνετε σημασία σε αυτούς τους ανθρώπους. Δεν πρόκειται να ακούσετε τη δική μου άποψη για αυτό. Στην καθημερινή μου ζωή έχω ελάχιστο χρόνο για ανοησίες και ακόμη λιγότερο χρόνο για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης», είπε αρχικά ο Κλοπ και συνέχισε.

«Τα χαρακτηριστικά του χαρακτήρα, ορισμένες αρετές και το ομαδικό πνεύμα είναι πολιτισμικές αξίες που αναπτύσσονται μέσα στους αιώνες και διαμορφώνονται από κοινές ιστορικές εμπειρίες».