Η Μάντσεστερ Σίτι είναι σε πολύ δύσκολη θέση καθώς κρίθηκε ένοχη για οικονομικές παραβάσεις το διάστημα 2009-2018 και τα βρετανικά ΜΜΕ αναφέρονται στην υπερασπιστική γραμμή που θα έχει στην εκδίκαση της έφεσης.

Η Premier League επιβεβαίωσε την Τρίτη (29/9) ότι οι «πολίτες» κρίθηκαν ένοχοι από μια ανεξάρτητη επιτροπή για τις κατηγορίες που αντιμετώπιζαν περί 115 οικονομικών παραβάσεων από το 2009 μέχρι το 2018. Έτσι, όλοι περιμένουν πλέον την ανακοίνωση της ποινής, η οποία θα έρθει σύντομα.

Η Σίτι, βέβαια, θα κάνει έφεση καθώς αρνείται την ενοχή της και το BBC αναφέρεται στην υπερασπιστική γραμμή του κλαμπ, βασικός άξονας της οποίας θα είναι πως οι συμφωνίες χορηγίας που θεωρούνται «εικονικές» χρηματοδοτήθηκαν από την κυβέρνηση του Άμπου Ντάμπι και όχι από τους ιδιοκτήτες του συλλόγου.

Η ομάδα του Μάντσεστερ αναμένεται να παρουσιάσει στην επιτροπή εκδίκασης της έφεσης στοιχεία που αποδεικνύουν ότι τα χρήματα που κατευθύνονταν στους χορηγούς προέρχονταν από την κυβέρνηση του Άμπου Ντάμπι και όχι από την ADUG, τον όμιλο Abu Dhabi United GROUP που ανήκει στον αντιπρόεδρο και αναπληρωτή πρωθυπουργό των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, Σεΐχη Μανσούρ, ο οποίος είναι και μεγαλομέτοχος της Σίτι από το 2008.

Η ανεξάρτητη επιτροπή που έκρινε ένοχη τη Μάντσεστερ Σίτι απέρριψε αυτό το επιχείρημα ως «αναληθές», η πλευρά του κλαμπ όμως επιμένει και θεωρεί πως η απόφαση της επιτροπής είχε «σαφή ουσιώδη σφάλματα -νομικά, αρχών και πραγματικών περιστατικών- και είναι αβάσιμη».