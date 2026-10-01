Η απόφαση της ανεξάρτητης επιτροπής για τις οικονομικές παραβάσεις της Μάντσεστερ Σίτι έχει ανοίξει μια πολύ μεγαλύτερη συζήτηση στην Αγγλία. Και αυτή δεν περιορίζεται πλέον στους ιδιοκτήτες, στα στελέχη του συλλόγου ή στις κυρώσεις που ενδέχεται να ακολουθήσουν. Στο επίκεντρο βρίσκεται πλέον και ο άνθρωπος που ταυτίστηκε περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον με την αγωνιστική κυριαρχία των «Πολιτών»: ο Πεπ Γκουαρδιόλα.

Σε ιδιαίτερα αιχμηρό άρθρο γνώμης στους Times, ο Μάθιου Σάιντ αμφισβητεί ανοιχτά τον τρόπο με τον οποίο θα αξιολογείται στο εξής η εποχή του Καταλανού στο Μάντσεστερ. Πρόκειται για τη θέση του αρθρογράφου και όχι για συμπέρασμα της πειθαρχικής απόφασης, όμως το ερώτημα που θέτει είναι σαφές: πόσα γνώριζε ο Γκουαρδιόλα για όσα συνέβαιναν οικονομικά στον σύλλογο;

Ο Σάιντ παρουσιάζει δύο βασικά ενδεχόμενα. Εάν ο Γκουαρδιόλα γνώριζε τον τρόπο με τον οποίο χρηματοδοτούνταν η Σίτι, θεωρεί ότι η δημόσια εικόνα του πλήττεται σοβαρά. Εάν, αντίθετα, δεν γνώριζε, διερωτάται πώς ένας προπονητής με τόσο κεντρικό ρόλο στον μεταγραφικό σχεδιασμό και στη διαχείριση ενός τεράστιου μπάτζετ δεν είχε αντιληφθεί τίποτα.

Ο αρθρογράφος στέκεται ιδιαίτερα στα ποσά που, σύμφωνα με την απόφαση, συνδέθηκαν με συγκαλυμμένη χρηματοδότηση, αναφέροντας 129,6 εκατ. λίρες για το 2016-17 και 134,7 εκατ. για το 2017-18, δηλαδή τις δύο πρώτες σεζόν του Γκουαρδιόλα στον σύλλογο.

Παράλληλα, ασκεί έντονη κριτική στη δημόσια στάση του Καταλανού. Υπενθυμίζει ότι ο Γκουαρδιόλα έχει τοποθετηθεί επανειλημμένα για κοινωνικά και ανθρωπιστικά ζητήματα και αντιπαραβάλλει αυτές τις παρεμβάσεις με τη στάση του απέναντι στους ιδιοκτήτες της Σίτι.

Η κριτική έγινε ακόμη εντονότερη μετά τη δημόσια στήριξη του Γκουαρδιόλα προς την ηγεσία του συλλόγου. Ο προπονητής της Σίτι δημοσίευσε φωτογραφία μαζί με τον πρόεδρο Καλντούν Αλ Μουμπάρακ, δηλώνοντας ότι παραμένει στο πλευρό του ιδιοκτήτη, του προέδρου και των ανθρώπων του κλαμπ.

Για τον Σάιντ, αυτό είναι κομβικό σημείο στην αποτίμηση της εποχής Γκουαρδιόλα. Δεν αμφισβητεί την προπονητική του ικανότητα –τον χαρακτηρίζει εξαιρετικό τακτικό που έχει πετύχει σε διαφορετικούς συλλόγους– αλλά υποστηρίζει ότι πλέον τα επιτεύγματά του στην Αγγλία θα εξετάζονται παράλληλα με το οικονομικό πλαίσιο μέσα στο οποίο οικοδομήθηκε η ομάδα του.

Ο αρθρογράφος φτάνει μάλιστα στο σημείο να αντιπαραβάλει την περίπτωση του Γκουαρδιόλα με εκείνες προπονητών όπως ο Μπομπ Πέισλι, ο Τζοκ Στιν και ο Κλαούντιο Ρανιέρι, θέλοντας να αναδείξει διαφορετικές συνθήκες κάτω από τις οποίες κατακτήθηκαν ιστορικές επιτυχίες.

Η ουσία της παρέμβασής του συμπυκνώνεται σε μία θέση: η «μαγεία» της Μάντσεστερ Σίτι, όπως υποστηρίζει, δεν μπορεί πλέον να εξετάζεται μόνο μέσα από την τακτική ιδιοφυΐα του προπονητή της, αλλά και μέσα από τους οικονομικούς μηχανισμούς που βρίσκονται πλέον στο επίκεντρο της υπόθεσης.

Υπάρχει, ωστόσο, μια σημαντική παράμετρος. Η ίδια η Μάντσεστερ Σίτι απορρίπτει τα συμπεράσματα της απόφασης και έχει προαναγγείλει ότι θα χρησιμοποιήσει τις διαθέσιμες διαδικασίες προσφυγής. Συνεπώς, η νομική και πειθαρχική διαδρομή της υπόθεσης δεν έχει ολοκληρωθεί.

Για τον Σάιντ, πάντως, ο Γκουαρδιόλα οφείλει πλέον να μιλήσει περισσότερο και να εξηγήσει τι γνώριζε για όσα συνέβαιναν στο εσωτερικό του συλλόγου. Κατά την άποψή του, ένα απλό μήνυμα στήριξης προς τη διοίκηση δεν αρκεί.