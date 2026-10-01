Λίγη ώρα μετά την ανακοίνωση της UEFA για την υπόθεση Νεγκρέιρα έπειτα από την καταγγελία της Ρεάλ Μαδρίτης, η Μπαρτσελόνα με δική της ανακοίνωση δίνει τη δική της εκδοχή για το τι ακριβώς συμβαίνει.

Οι Μαδριλένοι προχώρησαν σε επίσημη καταγγελία στην ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική ομοσπονδία για την υπόθεση Νεγκρέιρα καταθέτοντας μια έκθεση… 50.000 σελίδων, με την UEFA να βγάζει ανακοίνωση για το θέμα. Ανακοίνωση όμως έβγαλαν και οι «μπλαουγκράνα», οι οποίοι τονίζουν πως δεν θα γίνει νέα έρευνα, καθώς δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη η προηγούμενη.

Στη σχετική ανακοίνωσή της η «Μπάρτσα» αναφέρει τα εξής…

«Σε απάντηση στα δημοσιεύματα σχετικά με την υποτιθέμενη επανενεργοποίηση της διαδικασίας της UEFA στην υπόθεση Νεγκρέιρα, η Μπαρτσελόνα επιθυμεί να διευκρινίσει τα ακόλουθα:

Η UEFA δεν έχει ξεκινήσει καμία νέα διαδικασία εναντίον της Μπαρτσελόνα. Η διαδικασία ξεκίνησε το 2023, με τον διορισμό δύο ερευνητών, οι οποίοι έκτοτε έχουν προβεί στις ενέργειες που έκριναν απαραίτητες. Ο σύλλογος έχει πάντοτε συμμορφωθεί με όλα τα αιτήματά τους. Η διαδικασία αυτή δεν έχει ανοίξει εκ νέου, επειδή δεν είχε ποτέ κλείσει.

Η ανακοίνωση της UEFA επιβεβαιώνει ότι έλαβε έγγραφα που υπέβαλε η Ρεάλ Μαδρίτης και αναφέρει ότι οι ερευνητές θα τα αξιολογήσουν στο πλαίσιο της υφιστάμενης έρευνας. Το ίδιο κείμενο αναφέρεται ρητά, σε δύο σημεία, σε μια έρευνα και μια εξέταση που βρίσκονται «σε εξέλιξη». Ως εκ τούτου, δεν ανακοινώνει την έναρξη, την επανέναρξη ή την επανενεργοποίηση οποιασδήποτε διαδικασίας, ούτε περιλαμβάνει οποιαδήποτε αξιολόγηση σχετικά με την ουσία ή την αξία των εγγράφων που υποβλήθηκαν.

Εναπόκειται στους ερευνητές να αποφασίσουν ποια ενέργεια, εάν χρειάζεται, θεωρούν κατάλληλη σε σχέση με αυτά τα έγγραφα. Μέχρι σήμερα, δεν έχουν υποβάλει κανένα νέο αίτημα προς την Μπαρτσελόνα, ούτε έχουν διαβιβάσει στον σύλλογο την καταγγελία της Ρεάλ Μαδρίτης. Εάν το πράξουν, ο σύλλογος θα απαντήσει αναλόγως, όπως έχει κάνει μέχρι σήμερα.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία που διέπει το συγκεκριμένο ζήτημα, η διαδικασία αυτή εξαρτάται από την έκβαση της ποινικής υπόθεσης που εκδικάζεται επί του παρόντος στην Ισπανία και θα εξακολουθήσει να εξαρτάται από αυτήν.

Από την έναρξη της έρευνας, η Μπαρτσελόνα συνεχίζει να λαμβάνει την άδεια συμμετοχής της UEFA χωρίς αντιρρήσεις και έχει συμμετάσχει στις διοργανώσεις της UEFA.

Για τη διευκόλυνση της επαλήθευσης των πληροφοριών, παραθέτουμε παρακάτω το πλήρες πρωτότυπο κείμενο της ανακοίνωσης της UEFA:

Η UEFA επιβεβαιώνει ότι έχει λάβει από τη Ρεάλ Μαδρίτης σημαντικό αριθμό εγγράφων σχετικά με την εν εξελίξει έρευνα για την Μπαρτσελόνα στην υπόθεση που αφορά τον Χοσέ Μαρία Ενρίκες Νεκγρέιρα, πρώην αντιπρόεδρο της Τεχνικής Επιτροπής Διαιτητών της Βασιλικής Ισπανικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (η λεγόμενη “υπόθεση Negreira”).

Οι Επιθεωρητές Δεοντολογίας και Πειθαρχικών Θεμάτων της UEFA έχουν επίσης λάβει αυτά τα τελευταία έγγραφα, τα οποία θα αξιολογήσουν στο πλαίσιο της εν εξελίξει εξέτασής τους.»

Η Μπαρτσελόνα επαναλαμβάνει την πλήρη συνεργασία της με τις αρμόδιες αρχές και ζητά ακρίβεια και αυστηρή τήρηση των πραγματικών στοιχείων στην ενημέρωση σχετικά με την εξέλιξη αυτής της διαδικασίας».