Η Μάντσεστερ Σίτι είναι σε δύσκολη θέση καθώς κρίθηκε ένοχη για οικονομικές παραβάσεις το διάστημα 2009-2018 και ο Πεπ Γκουαρδιόλα εξέφρασε τη στήριξή του στη διοίκηση, στην ομάδα και στους οπαδούς.

Η Premier League επιβεβαίωσε την Τρίτη (29/9), με ανακοίνωσή της, ότι οι «πολίτες» κρίθηκαν ένοχοι για 115 οικονομικές παραβάσεις το διάστημα 2009-2018 και σύντομα θα ανακοινωθούν και οι ποινές, με τα σενάρια να είναι πολλά. Από τεράστιο πρόστιμο και αφαίρεση βαθμών, μέχρι αφαίρεση τίτλων και υποβιβασμό.

Το κλίμα δεν είναι καθόλου καλό για τη Μάντσεστερ Σίτι και σε αυτή τη δύσκολη στιγμή ο Γκουαρδιόλα, ο οποίος ήταν στον πάγκο της ομάδας από το 2016 μέχρι το περασμένο καλοκαίρι, έστειλε μήνυμα στήριξης μέσω των social media.

«Θέλω κάθε οπαδός της Μάντσεστερ Σίτι σε όλο τον κόσμο να γνωρίζω πως είμαι εδώ, περισσότερο από ποτέ.

Στηρίζω, στήριζα και πάντα θα στηρίζω την ομάδα, τον ιδιοκτήτη, τον πρόεδρο, τον Φεράν, τους παίκτες, το σταφ, τον Έντσο κι εσάς, τους μοναδικούς οπαδούς.

Για να είμαι ξεκάθαρος. θα το ξεπεράσουμε αυτό μαζί. Σας αγαπάω όλους», ανέφερε σε ανάρτησή του στα social media ο Ισπανός προπονητής.